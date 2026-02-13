  1. В Україні

Працівникам дозволять тимчасово перейти на «дистанційку» у випадку мобінгу на роботі

12:05, 13 лютого 2026
У разі випадків мобінгу або харасменту працівник зможе ініціювати тимчасовий перехід на дистанційну форму роботи.
Фото: freepik
Проєкт нового Трудового кодексу передбачає посилення захисту працівників від мобінгу, харасменту та інших форм порушення гідності на робочому місці. Водночас документ містить процедурні запобіжники, покликані мінімізувати ризики зловживань з обох сторін трудових відносин.

Заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак повідомила, що у разі випадків мобінгу або харасменту працівник зможе ініціювати тимчасовий перехід на дистанційну форму роботи. Такий механізм має на меті убезпечити особистий простір людини та мінімізувати контакт із імовірним порушником до завершення розгляду ситуації.

Крім того, роботодавець зобов’язаний реагувати на повідомлення про можливі порушення, застосовувати внутрішні процедури розгляду скарг та забезпечити об’єктивність перевірки. Працівник також зберігає право звернутися до інспекції праці або до суду, зазначила Марчак в інтерв’ю «Укрінформу».

Окрім того, у міністерстві наголошують, що повідомлення про мобінг чи харасмент має бути оформлене письмово. Рішення за такими зверненнями повинні ухвалюватися на підставі встановлених фактів і з дотриманням визначеної процедури.

Дарія Марчак підкреслила, що документ побудований на принципі балансу: з одного боку — захист гідності та прав працівників, з іншого — запобігання необґрунтованому тиску на роботодавців, керівників чи колег.

Зауважимо, що раніше ми розповідали, що Верховний Суд не побачив мобінгу і відмовив жінці у поновленні на роботі. Як ідеться в постанові 642/2981/24 від 22 січня, позивачка оскаржувала своє звільнення з посади провідного інженера, стверджуючи, що воно відбулося під психологічним тиском і є наслідком мобінгу з боку керівництва та колег. Вона наполягала, що заяву про звільнення за угодою сторін її змусили написати, а сама угода була формальною.

Однак Верховний Суд підтвердив правомірність відмови у задоволенні вимог про поновлення на роботі працівниці Харківського бронетанкового заводу та зазначив, що конфлікти в колективі не є мобінгом у розумінні закону.

суд Держпраці Мінекономіки трудові відносини

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

