Работникам разрешат временно перейти на дистанционку в случае мобинга на работе

Проект нового Трудового кодекса предусматривает усиление защиты работников от моббинга, харассмента и других форм нарушения достоинства на рабочем месте. Вместе с тем документ содержит процедурные предохранители, призванные минимизировать риски злоупотреблений с обеих сторон трудовых отношений.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак сообщила, что в случае моббинга или харассмента работник сможет инициировать временный переход на дистанционную форму работы. Такой механизм направлен на защиту личного пространства человека и минимизацию контакта с предполагаемым нарушителем до завершения рассмотрения ситуации.

Кроме того, работодатель обязан реагировать на сообщения о возможных нарушениях, применять внутренние процедуры рассмотрения жалоб и обеспечивать объективность проверки. Работник также сохраняет право обратиться в инспекцию труда или в суд, отметила Марчак в интервью «Укринформу».

Также в министерстве подчеркивают, что сообщение о моббинге или харассменте должно быть оформлено письменно. Решения по таким обращениям должны приниматься на основании установленных фактов и с соблюдением определенной процедуры.

Дарья Марчак подчеркнула, что документ построен на принципе баланса: с одной стороны — защита достоинства и прав работников, с другой — предотвращение необоснованного давления на работодателей, руководство или коллег.

Отметим, что ранее мы сообщали, что Верховный Суд не усмотрел моббинга и отказал женщине в восстановлении на работе. Как указано в постановлении 642/2981/24 от 22 января, истец обжаловала свое увольнение с должности ведущего инженера, утверждая, что оно произошло под психологическим давлением и является следствием моббинга со стороны руководства и коллег. Она настаивала, что заявление об увольнении по соглашению сторон ее заставили написать, а само соглашение было формальным.

Однако Верховный Суд подтвердил правомерность отказа в удовлетворении требований о восстановлении на работе сотрудницы Харьковского бронетанкового завода и отметил, что конфликты в коллективе не являются моббингом в понимании закона.

