  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Хмельницкой области суд признал преждевременным заявление об объявлении военнослужащего умершим

15:08, 5 марта 2026
Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Министерства обороны, отменил решение местного суда и принял новое, которым отказал в удовлетворении заявления.
В сентябре 2025 года в суд обратилась жена военнослужащего с заявлением об объявлении его умершим. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

По ее словам, муж считается пропавшим без вести с октября 2024 года. Свидетельства военных, которые в тот день находились вместе с ним на позициях, дают основания полагать, что он погиб во время обороны населенного пункта Елизаветовка Донецкой области.

Заявительница отметила, что объявление мужа умершим во время исполнения обязанностей военной службы вследствие вооруженной агрессии РФ против Украины необходимо для возникновения и реализации ее личных и имущественных прав как члена семьи погибшего военнослужащего.

Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области удовлетворил заявление и объявил мужа заявительницы умершим во время исполнения воинского долга по защите Украины, определив местом смерти село Елизаветовка Покровского района Донецкой области.

Министерство обороны Украины обжаловало решение с просьбой отменить его и отказать в удовлетворении заявления, считая его преждевременным.

По результатам апелляционного пересмотра суд удовлетворил апелляционную жалобу Министерства обороны Украины, отменил решение местного суда и принял новое, которым отказал в удовлетворении заявления.

Коллегия судей отметила, что в соответствии с частью 2 статьи 46 Гражданского кодекса Украины физическое лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, может быть объявлено судом умершим после истечения двух лет со дня окончания военных действий, а с учетом конкретных обстоятельств дела — до истечения этого срока, но не ранее истечения шести месяцев.

Шестимесячный срок следует исчислять со дня окончания активных боевых действий на территории вероятной гибели лица (постановление Большой Палаты Верховного Суда от 11 декабря 2024 года по делу № 755/11021/22).

Апелляционный суд обратил внимание, что согласно Перечню территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, утвержденному приказом Министерства развития общин и территорий Украины от 28.02.2025 № 376 (вступил в силу 20 марта 2025 года), дата начала боевых действий в с. Елизаветовка Покровского района Донецкой области — 2 августа 2024 года, дата их завершения — 10 ноября 2025 года.

Таким образом, шестимесячный срок в этом деле следует отсчитывать с 10 ноября 2025 года. Он истекает 10 мая 2026 года. Следовательно, заявленные требования об объявлении военнослужащего умершим на данный момент являются преждевременными, констатировал апелляционный суд.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 676/6852/25 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

суд судебная практика военнослужащие

