Верховный Суд разъяснил требования к документам для получения лицензии на розничную торговлю топливом

КАС ВС рассмотрел дела о правомерности отказа налогового органа в выдаче субъекту хозяйствования лицензии на розничную торговлю горючим из-за непредоставления документов о праве пользования земельным участком и ввода в эксплуатацию объектов в месте осуществления деятельности.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел дело № 560/656/25 о правомерности отказа в выдаче лицензии на розничную торговлю топливом. Предметом спора стало решение налогового органа об отказе субъекту хозяйствования в выдаче соответствующей лицензии из-за непредоставления документов, подтверждающих право пользования земельным участком и ввод в эксплуатацию объектов, расположенных в месте осуществления деятельности.

Суть дела

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в Главное управление ГНС в Хмельницкой области с заявлением о выдаче лицензии на право розничной торговли топливом по месту осуществления деятельности по соответствующему адресу. К заявлению общество приложило пакет документов, который, по его мнению, соответствовал требованиям законодательства.

По результатам рассмотрения поданных документов налоговым органом 16 октября 2024 года было принято решение об отказе в выдаче лицензии на право розничной торговли топливом. Основанием для отказа определено непредоставление заявителем документов, подтверждающих право собственности или пользования земельным участком, на котором расположен объект розничной торговли топливом, а также документов о вводе в эксплуатацию объектов, находящихся в месте розничной торговли топливом.

Не согласившись с таким решением, общество обратилось в административный суд, считая отказ противоправным.

Истец настаивал, что киоск, который используется как диспетчерская-операторная, является передвижным изделием заводского изготовления, устанавливается без фундамента и не относится к объектам, подлежащим принятию в эксплуатацию.

Также истец указывал, что подал все документы, предусмотренные статьей 15 Закона Украины «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий и топлива».

В кассационной жалобе общество также утверждало, что суд первой инстанции ошибочно отнес дело к категории незначительной сложности и рассмотрел его в порядке упрощенного искового производства. По мнению заявителя, это привело к нарушению принципа состязательности, поскольку истец был лишен возможности в полной мере изложить свою позицию и предоставить дополнительные доказательства.

Налоговый орган в отзыве на кассационную жалобу отметил, что решение об отказе в выдаче лицензии является законным и принято с соблюдением требований материального и процессуального права, а доводы истца являются необоснованными.

Решения судов предыдущих инстанций

Хмельницкий окружной административный суд решением от 12 мая 2025 года отказал в удовлетворении иска. Суд первой инстанции пришел к выводу, что налоговый орган правомерно отказал в выдаче лицензии, поскольку истец не предоставил полного пакета документов, предусмотренных законодательством.

Суд отметил, что контейнерные автозаправочные станции, изготовленные как целостное заводское изделие и установленные без выполнения строительных работ, не являются объектами строительства и поэтому не требуют принятия в эксплуатацию как завершенные строительством объекты.

В то же время такие автозаправочные станции не относятся к временным сооружениям, поскольку они являются объектами повышенной опасности.

Вместе с тем истец не предоставил информацию и документы относительно других объектов, которые находятся в месте осуществления розничной торговли топливом.

Седьмой апелляционный административный суд постановлением от 27 октября 2025 года оставил решение суда первой инстанции без изменений, согласившись с выводами о законности отказа в выдаче лицензии.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что порядок лицензирования производства, оптовой и розничной торговли топливом и его хранения определяется Законом Украины №481/95-ВР. Этим законом установлен исчерпывающий перечень документов, которые подаются субъектом хозяйствования вместе с заявлением о получении лицензии.

К таким документам, в частности, относятся документы, подтверждающие право собственности или пользования земельным участком, на котором расположен объект розничной торговли топливом, а также документы, подтверждающие ввод в эксплуатацию объектов, необходимых для осуществления деятельности по розничной торговле топливом.

Судами установлено, что общество подало в контролирующий орган заявление о выдаче лицензии и копии отдельных документов, в частности договора аренды бетонных площадок, решений органа местного самоуправления об установлении временного сооружения, схем размещения киоска, разрешений на выполнение работ повышенной опасности и эксплуатацию соответствующего оборудования. Вместе с тем документы, подтверждающие право пользования земельным участком, не были предоставлены органу лицензирования при подаче заявления.

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что поданные истцом документы не подтверждают надлежащим образом право пользования земельным участком. Документы об аренде земельного участка, которые истец предоставил во время рассмотрения дела в суде, не могут учитываться при оценке правомерности решения налогового органа, поскольку они не подавались вместе с заявлением о получении лицензии и не были предметом рассмотрения органа лицензирования.

Отдельно Верховный Суд обратил внимание на то, что в месте розничной торговли топливом, согласно разрешению на эксплуатацию оборудования повышенной опасности, находятся резервуары для хранения сжиженного углеводородного газа и топлива, топливораздаточные колонки, насосный агрегат и другие технологические элементы. Такое оборудование является необходимым для осуществления деятельности по розничной торговле топливом.

Норма части сорок второй статьи 15 Закона №481/95-ВР предусматривает обязанность подачи документов о вводе в эксплуатацию всех объектов, находящихся в месте розничной торговли топливом и необходимых для осуществления соответствующей деятельности. Истец таких документов относительно всего оборудования не предоставил.

Верховный Суд обратил внимание, что в данном деле в месте осуществления деятельности было установлено временное сооружение — киоск площадью 6 м² под диспетчерскую-операторную, который не является контейнерной автозаправочной станцией.

Следовательно, правовые выводы относительно контейнерных автозаправочных станций не могут автоматически применяться к спорным правоотношениям.

Суд также отметил, что автозаправочные станции относятся к объектам повышенной опасности, что требует соблюдения специальных требований безопасности. В соответствии с Законом Украины «Об объектах повышенной опасности» и конституционными положениями о приоритете безопасности жизни и здоровья человека, эксплуатация таких объектов без надлежащих документов о вводе в эксплуатацию может создавать угрозу для жизни и здоровья людей.

Верховный Суд также отклонил доводы кассационной жалобы о нарушении процессуального права в связи с рассмотрением дела по правилам упрощенного искового производства. Суд отметил, что спор не относится к категориям дел, которые подлежат исключительно рассмотрению по правилам общего искового производства, поэтому суд первой инстанции действовал в пределах предоставленных ему полномочий.Учитывая установленные обстоятельства, Верховный Суд пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций правильно применили нормы материального и процессуального права, полно установили фактические обстоятельства дела и дали им надлежащую правовую оценку.

В результате Верховный Суд оставил без изменений решение Хмельницкого окружного административного суда и постановление Седьмого апелляционного административного суда, а кассационную жалобу общества — без удовлетворения. Постановление суда кассационной инстанции вступило в законную силу с даты его принятия.

