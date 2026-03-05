На Хмельниччині суд визнав передчасною заяву про оголошення військовослужбовця померлим

Апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу Міністерства оборони, скасував рішення місцевого суду та ухвалив нове, яким відмовив у задоволенні заяви.

У вересні 2025 року до суду звернулася дружина військовослужбовця із заявою про оголошення його померлим. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

За її словами, чоловік вважається зниклим безвісти з жовтня 2024 року. Свідчення військових, які того дня перебували разом із ним на позиціях, дають підстави вважати, що він загинув під час оборони населеного пункту Єлизаветівка Донецької області.

Заявниця зазначила, що оголошення чоловіка померлим під час виконання обов’язків військової служби внаслідок збройної агресії РФ проти України є необхідним для виникнення та реалізації її особистих і майнових прав як члена сім’ї загиблого військовослужбовця.

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області задовольнив заяву та оголосив чоловіка заявниці померлим під час виконання військового обов’язку із захисту України, визначивши місцем смерті село Єлизаветівка Покровського району Донецької області.

Міністерство оборони України оскаржило рішення з проханням його скасувати та відмовити у задоволенні заяви, вважаючи її передчасною.

За результатами апеляційного перегляду суд задовольнив апеляційну скаргу Міністерства оборони України, скасував рішення місцевого суду та ухвалив нове, яким відмовив у задоволенні заяви.

Колегія суддів зауважила, що відповідно до частини 2 статті 46 Цивільного кодексу України фізична особа, яка пропала безвісти у зв`язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій, а з урахуванням конкретних обставин справи – до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців.

Шестимісячний строк слід обчислювати від дня закінчення активних бойoвих дiй на території ймовірної загибелі особи (постанова Великої Палати Верховного Суду від 11 грудня 2024 року у справі № 755/11021/22).

Апеляційний суд звернув увагу, що згідно з Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 №376 (набрав чинності 20 березня 2025), дата початку бойoвих дiй у с. Єлизаветівка Покровського району Донецької області – 2 серпня 2024 року, дата їх завершення – 10 листопада 2025 року.

Отже, шестимісячний строк у цій справі слід відраховувати з 10 листопада 2025 року. Він спливає 10 травня 2026 року. Тож заявлені вимоги щодо оголошення військового померлим наразі є передчасними, констатував апеляційний суд.

З повним текстом постанови апеляційного суду у справі № 676/6852/25 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

