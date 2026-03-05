Зеленський повідомив, що на ремонт доріг потрібно 52 мільярди гривень

За словами Глави Держави, роботи з ремонту доріг проведуть у два етапи.

Фото: restoration.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на ремонт доріг потрібно 52 млрд грн, ремонт відбуватиметься в два етапи - до червня і до жовтня. Про це Глава держави сказав під час зустрічі з журналістами 5 березня.

«Сьогодні гостре питання - це дороги. Сьогодні ми отримали відповідь, зрозуміла цифра. Уряд буде працювати, цифра не маленька. Потрібно для ремонту 52 млрд грн на сьогодні. Але що важливо, на мій погляд, всі розуміють джерела фінансування всіх цих ремонтів. Дуже розраховуємо на плідну роботу уряду та парламентарів, щоб всі ці джерела фінансування доріг запрацювали», - сказав Зеленський.

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла, що ямкові ремонти доріг будуть виконані до 1 червня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.