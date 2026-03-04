Ямкові ремонти доріг будуть виконані до 1 червня – Свириденко

Уряд виділить 3 млрд грн на ямковий ремонт доріг.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про підсумки наради з питань ремонту автомобільних доріг.

Ямкові ремонти вже стартували

На міжнародних і національних трасах, зокрема у прифронтових регіонах, уже розпочали ямковий ремонт покриття. Йдеться не про капітальні роботи, а про забезпечення базової безпеки та проїзності доріг.

Погодні умови дозволяють ремонтним бригадам працювати. Завершити ці роботи планують до 1 червня.

Додаткове фінансування з резервного фонду

За підсумками наради уряд спрямує додаткові 3 млрд грн із резервного фонду державного бюджету. Кошти використають для проведення ямкових ремонтів у прифронтових регіонах та на дорогах загального користування державного значення з високою інтенсивністю руху.

Логістика, евакуація та економіка

Питання стану доріг пов’язане з ефективною логістикою для Сил оборони, евакуацією поранених, а також із забезпеченням роботи економіки та життєдіяльності громад.

