Уряд затвердив Постанову про Державний реєстр військовослужбовців: як він працюватиме

Новий Реєстр формуватиме електронні військово-облікові документи та присвоюватиме унікальний цифровий ідентифікатор кожному військовослужбовцю.

Фото: militarnyi

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

25 лютого 2026 року Кабінет Міністрів України затвердив Порядок ведення Державного реєстру військовослужбовців (постанова № 280). Це рішення створює принципово нову цифрову інфраструктуру для обліку українських військових — від моменту зарахування до списків частини до звільнення зі служби або увічнення пам'яті загиблих.

Метою створення Реєстру є створення єдиної бази даних про військовослужбовців та автоматичне присвоєння унікального електронного ідентифікатора для однозначної електронної ідентифікації військовослужбовця та використання в інформаційно-комунікаційних системах, зокрема на Порталі, а також для надання військовослужбовцям та членам їх сімей публічних (електронних публічних) послуг у сфері національної безпеки і оборони, особливості надання яких визначені окремим законом. Реєстр ведеться українською мовою.

Досі дані про військовослужбовців розпорошувалися між різними відомствами, паперовими журналами та локальними базами. Новий Реєстр має стати єдиним джерелом інформації про кожного, хто носить військову форму.

Одне з ключових завдань Реєстру — забезпечити формування електронних військово-облікових документів.

Головна інновація — унікальний електронний ідентифікатор. Це цифровий код, який автоматично присвоюється кожному військовослужбовцю при створенні реєстрового запису.

Унікальний електронний ідентифікатор, присвоєний програмними засобами Реєстру, є незмінним. Зміна унікального електронного ідентифікатора допускається лише у разі помилкового, зокрема повторного, присвоєння унікального електронного ідентифікатора та інших технічних помилок, які не дають змоги однозначно ідентифікувати військовослужбовця в Реєстрі.

Підставою для появи військовослужбовця в Реєстрі є єдиний документ — наказ по стройовій частині про зарахування до списків особового складу. На внесення даних відводиться чіткий термін. "Створення реєстрового запису здійснюється протягом п'яти календарних днів з дати видачі такого наказу", — встановлює уряд.

Відповідальність за це покладається на служби персоналу військових частин. Якщо окремої кадрової служби немає, обов'язки покладаються на інші підрозділи за рішенням командира.

До Реєстру вноситимуть:

прізвище, ім'я, по батькові;

дата та місце народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

відомості про проходження військової служби;

дані про стан здоров'я (за згодою);

інформація про сімейний стан;

відцифрований образ обличчя.

У разі виявлення недостовірної або неповної інформації передбачено чіткий механізм реагування.

"Встановлення особи, дії чи бездіяльність якої призвели до внесення недостовірної або неповної інформації; виправлення внесеної недостовірної або неповної інформації; проведення службового розслідування", — такий алгоритм закріплено в документі.

Особлива увага приділяється випадкам помилкового присвоєння унікального ідентифікатора. Якщо технічна помилка не дозволяє однозначно ідентифікувати особу, створювач може подати звернення до уповноваженої особи про виправлення.

Терміни зберігання та вилучення

Порядок визначає різні терміни зберігання інформації залежно від статусу особи.

Найдовше — чверть століття — зберігатимуться дані про загиблих та померлих військовослужбовців.

"Реєстрові записи про загиблих або померлих військовослужбовців зберігаються в Реєстрі протягом 25 років з дня загибелі або смерті, після чого підлягають вилученню", — встановлено Постановою.

Записи про звільнених зберігаються до досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі.

При вилученні запису видаляються персональні дані, але зберігаються унікальний ідентифікатор та хеш-структура окремих даних, що дозволяє відновити запис у разі потреби.

Коли запрацює система

Днем початку функціонування Реєстру вважатиметься дата опублікування відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті Міноборони.

Реєстр працюватиме цілодобово, за винятком часу проведення технічних робіт. Про планові профілактичні роботи користувачів попереджатимуть за три дні.

Мінімум раз на два роки держатель Реєстру (Міноборони) організовуватиме експертизу інформації, що обробляється в системі.

Після початку функціонування Реєстру інформаційно-комунікаційні системи, власником яких є Міноборони, здійснюють верифікацію даних про військовослужбовців з реєстровою інформацією Реєстру як першоджерела таких даних.

Автор: Тарас Лученко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.