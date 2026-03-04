Співак Джастін Тімберлейк подав до суду на Саг-Гарбор через відео свого «п’яного» арешту

Джастін Тімберлейк намагається через суд заборонити оприлюднення відео з бодікамери поліції, стверджуючи, що його публікація може завдати серйозної шкоди репутації.

Американський співак Джастін Тімберлейк подав позов проти заможного містечка Саг-Гарбор на Лонг-Айленді, намагаючись зупинити публічне оприлюднення відео з бодікамери під час його арешту за керування автомобілем у нетверезому стані (DWI).

Згідно з судовими документами, отриманими Page Six у понеділок, співак просить суддю Верховного суду округу Саффолк видати наказ, який заблокує публікацію відео.

Запис, зроблений поліцейськими під час зупинки автомобіля Тімберлейка та його арешту в червні 2024 року, нині є частиною запиту на доступ до публічної інформації відповідно до Закону про свободу інформації (FOIA), поданого представниками медіа. У позові 45-річний співак стверджує, що на відео він зображений «у вкрай вразливому стані під час дорожньої зустрічі з правоохоронцями».

У судових документах також зазначено, що відео з бодікамери зафіксувало «інтимні деталі» його «зовнішнього вигляду, поведінки, мовлення та дій» під час проходження тесту на тверезість на місці, арешту та утримання під вартою.

Адвокат артиста Майкл Дель П’яно заявив, що оприлюднення відео може завдати «серйозної та непоправної шкоди» особистій і професійній репутації Тімберлейка та наражатиме співака на «публічні насмішки і переслідування». Він також наголосив, що публікація відео «не має жодного законного суспільного інтересу для розуміння роботи уряду», а його розголошення становитиме «невиправдане вторгнення» у приватне життя зірки.

У новому поданні Тімберлейк виступає заявником. Відповідачами зазначені селище Саг-Гарбор, поліцейський департамент Саг-Гарбора та начальник поліції Роберт Дрейк.

Тімберлейка заарештували 18 червня 2024 року після того, як він нібито проїхав знак «стоп» і маневрував між смугами руху, керуючи BMW після вечора, проведеного з друзями. Хоча співак заявив, що випив лише один мартіні, поліцейський повідомив, що він не пройшов тести на тверезість.

Згідно з поліцейським звітом, у Тімберлейка також спостерігалися ознаки порушення рівноваги та нездатність виконувати інструкції. На його фотографії після затримання видно почервонілі та затуманені очі.

За словами джерела Page Six, поліцейський, який зупинив автомобіль, спочатку навіть не знав, що перед ним володар премії «Греммі».

