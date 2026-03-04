Туреччина заявила про знешкодження балістичної ракети, запущеної з боку Ірану

Міноборони Туреччини заявило про нейтралізацію балістичної ракети.

У Міністерстві національної оборони Туреччини заявили про збиття балістичної ракети, яка була запущена з території Ірану та прямувала до повітряного простору країни. Про це йдеться у повідомленні відомства в соцмережі Х.

«Балістичний боєприпас, випущений з Ірану і виявлений прямуючим у бік турецького повітряного простору після проходження через повітряний простір Іраку та Сирії, був своєчасно нейтралізований елементами ППО та протиракетної оборони НАТО, розгорнутими у Східному Середземномор'ї», - ідеться у заяві міністерства національної оборони Туреччини.

Очільник директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини Бурханеттін Дуран також заявив: «Ракета, випущена з Ірану, що пройшла через повітряний простір Іраку та Сирії та прямувала до нашого повітряного простору з регіону Хатай, була перехоплена та знищена системами протиповітряної оборони НАТО. Фрагмент ракети-перехоплювача впав на відкритій місцевості в Дертьолі, Хатай, і жертв чи поранених не було».

