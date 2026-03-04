Україна формує мінімальні запаси нафти: що кажуть у Раді про зростання цін на пальне для авто

У парламенті запевняють: дефіциту ресурсу немає, а новий закон про мінімальні резерви стане додатковим інструментом стабілізації ринку.

В Україні останніми днями фіксують зростання вартості пального. Основними чинниками називають коливання світових цін на нафту, геополітичні ризики та валютний фактор. З огляду на те, що Україна значною мірою імпортує нафтопродукти, ситуація на зовнішніх ринках оперативно впливає на внутрішні ціни.

Зауважимо, що ажіотажний попит на пальне в Україні на тлі новин про війну в Ірані та можливі ризики для світових нафтових постачань призвів до різкого зростання продажів і прискорення зростання цін на АЗС.

Як повідомив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, за останні кілька днів реалізація пального через роздрібні мережі зросла приблизно на 50%, а на окремих автозаправних станціях — ще більше.

У парламентському Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг наголошують: попри підвищення роздрібних цін, дефіциту пального в країні наразі немає.

У Верховній Раді раніше ухвалили Закон України «Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів», який передбачає створення системи стратегічних резервів пального.

Документ встановлює:

створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в Україні (до 25% може зберігатися в країнах ЄС);

обов’язок імпортерів і виробників формувати та підтримувати ці запаси;

використання резерву виключно у кризових ситуаціях, а не для комерційної діяльності.

Закон набирає чинності поетапно. Повноцінне формування резервів потребує часу для створення інфраструктури та накопичення ресурсу. Тобто механізм уже запущений нормативно, але фізичне наповнення резервів відбуватиметься поступово.

Чи впливають резерви на ціни зараз

Наразі стратегічний резерв не застосовується для інтервенцій на ринку, оскільки триває етап його формування. Відповідно, поточна цінова ситуація не пов’язана з використанням резервних запасів.

Після повного формування резерв стане додатковим стабілізуючим інструментом для енергетичного ринку.

Які механізми працюють нині

До повноцінного запуску системи мінімальних запасів держава використовує такі механізми:

постійний моніторинг цін, маржі та обсягів постачання;

координація з основними трейдерами щодо стабільності імпорту й логістики;

контроль за дотриманням конкурентного законодавства та недопущення змови;

диверсифікація джерел постачання через європейські напрямки.

У профільному комітеті запевняють, що ситуація перебуває на контролі.

