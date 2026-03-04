  1. В Украине

Украина формирует минимальные запасы нефти: что говорят в Раде о росте цен на топливо для авто

14:48, 4 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В парламенте уверяют: дефицита ресурса нет, а новый закон о минимальных резервах станет дополнительным инструментом стабилизации рынка.
Украина формирует минимальные запасы нефти: что говорят в Раде о росте цен на топливо для авто
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине в последние дни фиксируют рост стоимости топлива. Основными факторами называют колебания мировых цен на нефть, геополитические риски и валютный фактор. Учитывая, что Украина в значительной степени импортирует нефтепродукты, ситуация на внешних рынках оперативно влияет на внутренние цены.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отметим, что ажиотажный спрос на топливо в Украине на фоне новостей о войне в Иране и возможных рисках для мировых нефтяных поставок привел к резкому росту продаж и ускорению роста цен на АЗС.

Как сообщил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, за последние несколько дней реализация топлива через розничные сети выросла примерно на 50%, а на отдельных автозаправочных станциях — еще больше.

В парламентском Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг подчеркивают: несмотря на повышение розничных цен, дефицита топлива в стране на данный момент нет.

Верховная Рада ранее приняла Закон Украины «О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов», который предусматривает создание системы стратегических резервов топлива.

Документ устанавливает:

  • создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в Украине (до 25% может храниться в странах ЕС);
  • обязанность импортеров и производителей формировать и поддерживать эти запасы;
  • использование резерва исключительно в кризисных ситуациях, а не для коммерческой деятельности.

Закон вступает в силу поэтапно. Полноценное формирование резервов требует времени для создания инфраструктуры и накопления ресурса. То есть механизм уже запущен нормативно, однако физическое наполнение резервов будет происходить постепенно.

Влияют ли резервы на цены сейчас

В настоящее время стратегический резерв не применяется для интервенций на рынке, поскольку продолжается этап его формирования. Соответственно, текущая ценовая ситуация не связана с использованием резервных запасов.

После полного формирования резерв станет дополнительным стабилизирующим инструментом для энергетического рынка.

Какие механизмы работают сейчас

До полноценного запуска системы минимальных запасов государство использует следующие механизмы:

  • постоянный мониторинг цен, маржи и объемов поставок;
  • координация с основными трейдерами по вопросам стабильности импорта и логистики;
  • контроль за соблюдением конкурентного законодательства и недопущением сговора;
  • диверсификация источников поставок через европейские направления.

В профильном комитете заверяют, что ситуация находится под контролем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина АЗС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде предлагают снизить налоги для арендодателей, которые сдают жилье ВПЛ

Законопроектом предлагается изменить подход к налогообложению доходов от аренды жилья.

Плагиат в диссертациях и мобилизация на Верховине: новые детали собеседований претендентов на кресло судьи ВАКС

Одиннадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Правительство утвердило Постановление о Государственном реестре военнослужащих: как он будет работать

Новый Реестр будет формировать электронные военно-учетные документы и присваивать уникальный цифровой идентификатор каждому военнослужащему.

Став причиной ДТП – получил замечание: почему суд в Калуше освободил водителя от ответственности

Суд постановил, что нарушение ПДД доказано, однако наказание признано чрезмерным.

Законопроект о цифровой информации из-за дублирования терминов отправили на доработку

Комитет рекомендует доработать законопроект о технологической цифровой информации.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]