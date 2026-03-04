Украина формирует минимальные запасы нефти: что говорят в Раде о росте цен на топливо для авто

В парламенте уверяют: дефицита ресурса нет, а новый закон о минимальных резервах станет дополнительным инструментом стабилизации рынка.

В Украине в последние дни фиксируют рост стоимости топлива. Основными факторами называют колебания мировых цен на нефть, геополитические риски и валютный фактор. Учитывая, что Украина в значительной степени импортирует нефтепродукты, ситуация на внешних рынках оперативно влияет на внутренние цены.

Отметим, что ажиотажный спрос на топливо в Украине на фоне новостей о войне в Иране и возможных рисках для мировых нефтяных поставок привел к резкому росту продаж и ускорению роста цен на АЗС.

Как сообщил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, за последние несколько дней реализация топлива через розничные сети выросла примерно на 50%, а на отдельных автозаправочных станциях — еще больше.

В парламентском Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг подчеркивают: несмотря на повышение розничных цен, дефицита топлива в стране на данный момент нет.

Верховная Рада ранее приняла Закон Украины «О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов», который предусматривает создание системы стратегических резервов топлива.

Документ устанавливает:

создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в Украине (до 25% может храниться в странах ЕС);

обязанность импортеров и производителей формировать и поддерживать эти запасы;

использование резерва исключительно в кризисных ситуациях, а не для коммерческой деятельности.

Закон вступает в силу поэтапно. Полноценное формирование резервов требует времени для создания инфраструктуры и накопления ресурса. То есть механизм уже запущен нормативно, однако физическое наполнение резервов будет происходить постепенно.

Влияют ли резервы на цены сейчас

В настоящее время стратегический резерв не применяется для интервенций на рынке, поскольку продолжается этап его формирования. Соответственно, текущая ценовая ситуация не связана с использованием резервных запасов.

После полного формирования резерв станет дополнительным стабилизирующим инструментом для энергетического рынка.

Какие механизмы работают сейчас

До полноценного запуска системы минимальных запасов государство использует следующие механизмы:

постоянный мониторинг цен, маржи и объемов поставок;

координация с основными трейдерами по вопросам стабильности импорта и логистики;

контроль за соблюдением конкурентного законодательства и недопущением сговора;

диверсификация источников поставок через европейские направления.

В профильном комитете заверяют, что ситуация находится под контролем.

