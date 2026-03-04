Кабмин заявил, что изменений по обязательной НДС-регистрации большинства ФЛП не планируется

Правительство заявило, что инициатив по обязательной НДС-регистрации предпринимателей от Минфина пока не поступало.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров рассмотрел электронную петицию от 1 января 2026 года № 41/009051-25еп, опубликованную на официальном веб-портале органов исполнительной власти, и сообщил, что соответствующая законодательная инициатива от Министерства финансов на данный момент в правительство не поступала.

Кабинет Министров отметил, что законодательная инициатива от Министерства финансов относительно введения с 1 января 2027 года обязательной регистрации плательщиками НДС плательщиков единого налога, годовой оборот которых превышает 1 млн грн, а также пересмотра договоренностей с МВФ по сохранению условий упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности в правительство не поступала.

Об этом говорится в ответе на электронную петицию от 1 января 2026 года № 41/009051-25еп.

В то же время в ответе указано, что вопрос порога обязательной регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость урегулирован Национальной стратегией доходов до 2030 года, одобренной распоряжением правительства от 27 декабря 2023 года № 1218.

Правительство подчеркнуло, что после предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС одним из ключевых направлений налоговой политики является гармонизация законодательства с положениями Директивы Совета 2006/112/ЕС.

В частности, документ определяет, что плательщиками НДС являются юридические и физические лица, осуществляющие экономическую деятельность независимо от ее цели или результатов.

В Украине порог для обязательной регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость установлен пунктом 181.1 статьи 181 Налогового кодекса Украины.

В Кабмине сообщили, что в настоящее время продолжаются консультации с представителями бизнеса и экспертной среды относительно размера порога обязательной регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость в пределах, установленных Директивой Совета 2006/112/ЕС (85 тыс. евро).

«Таким образом, изменения относительно обязательной регистрации плательщиками налога на добавленную стоимость плательщиков единого налога не будут касаться большинства физических лиц — предпринимателей», — добавили в Кабмине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.