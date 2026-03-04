Военный в СЗЧ обиделся на ТЦК и пригрозил взорвать полицию – что решил суд

Деснянский райсуд Чернигова приговорил военнослужащего к 5 годам лишения свободы за СЗЧ в условиях военного положения и заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва.

Деснянский районный суд города Чернигова приговором от 25 февраля 2026 года по делу № 750/14363/25 признал виновным военнослужащего в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление места службы военнослужащим продолжительностью более трех суток, совершенное в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва критически важного объекта инфраструктуры, угрожающего гибелью людей и другими тяжкими последствиями).

Обстоятельства дела

Рядовой военнослужащий воинской части 11 июня 2025 года самовольно покинул место службы в условиях военного положения. С этого момента и до 21 августа 2025 года он не выполнял обязанности военной службы, не принимал мер для возвращения на службу и занимался личными делами.

22 августа 2025 года около 11:00, находясь по месту жительства, обвиняемый, достоверно зная о ложности информации, с мобильного телефона позвонил на спецлинию «102» Управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУНП в Черниговской области. Во время звонка он сообщил оператору ложную информацию о намерении бросить три гранаты в объект критической инфраструктуры, что грозит гибелью людей и другими тяжелыми последствиями.

В материалах суда указано, что обвиняемый «показал, что хотел вернуться к жене и сыну, не желал никого убивать, то, чему его учили, было ему неинтересно, поэтому он самовольно покинул место службы. Домой шел пешком, местность знал. Звонок на 102 сделал, потому что был возмущен ТЦК. Днем он был возле магазина «Прогресс», увидел вывеску о наборе в подразделение «Альфа», позвонил на линию «102» и пошел в библиотеку читать книги. Вред никому не хотел причинить, гранаты никогда не имел и никогда не будет иметь. Обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, признал полностью».

В судебном заседании обвиняемый свою вину в содеянном признал полностью и искренне раскаялся, а также выразил твердое намерение вернуться на военную службу.

Решение суда

Суд признал обвиняемого виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины и ч. 2 ст. 259 УК Украины.

Назначено наказание:

по ч. 5 ст. 407 УК Украины — лишение свободы на срок 5 лет;

по ч. 2 ст. 259 УК Украины — лишение свободы на срок 4 года.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

Начало срока отбывания наказания начинается со дня вступления приговора в законную силу.

На основании ч. 5 ст. 72 УК Украины зачтен в срок отбывания наказания период предварительного заключения с 22 августа 2025 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы.

Меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога продлены до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

оптический диск с аудиозаписью звонка на линию 102 оставлен в материалах уголовного производства;

средства в сумме 7 грн 60 коп возвращены обвиняемому;

мобильный телефон марки «Nomi» модели «і220» с SIM-картой конфискован в доход государства с применением специальной конфискации (ст. 96-2 УК Украины).

Арест, наложенный постановлением следственного судьи от 1 сентября 2025 года на вещи, изъятые при задержании (денежные средства и мобильный телефон), отменен.

С обвиняемого взысканы в пользу государства процессуальные расходы в сумме 3565 грн 60 коп.

Приговор может быть обжалован в Черниговском апелляционном суде через Деснянский районный суд города Чернигова в течение тридцати дней со дня его оглашения.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если она не будет подана, а в случае обжалования — после принятия решения судом апелляционной инстанции.

