Певец Джастин Тимберлейк подал в суд на Саг-Харбор из-за видео своего «пьяного» ареста

14:12, 4 марта 2026
Джастин Тимберлейк пытается через суд запретить публикацию видео с бодикамеры полиции, утверждая, что его публикация может нанести серьезный ущерб репутации.
Фото: yahoo.com
Американский певец Джастин Тимберлейк подал иск против состоятельного городка Саг-Харбор на Лонг-Айленде, пытаясь остановить публичное обнародование видео с бодикамеры во время его ареста за управление автомобилем в состоянии опьянения (DWI).

Согласно судебным документам, полученным Page Six в понедельник, певец просит судью Верховного суда округа Саффолк издать приказ, который заблокирует публикацию видео.

Запись, сделанная полицейскими во время остановки автомобиля Тимберлейка и его ареста в июне 2024 года, сейчас является частью запроса на доступ к публичной информации в соответствии с Законом о свободе информации (FOIA), поданного представителями медиа. В иске 45-летний певец утверждает, что на видео он изображен «в крайне уязвимом состоянии во время дорожной встречи с правоохранителями».

В судебных документах также отмечается, что видео с бодикамеры зафиксировало «интимные детали» его «внешнего вида, поведения, речи и действий» во время прохождения теста на трезвость на месте, ареста и содержания под стражей.

Адвокат артиста Майкл Дель Пьяно заявил, что обнародование видео может нанести «серьезный и непоправимый вред» личной и профессиональной репутации Тимберлейка и подвергнет певца «публичным насмешкам и преследованию». Он также подчеркнул, что публикация видео «не имеет никакого законного общественного интереса для понимания работы правительства», а его раскрытие будет представлять «неоправданное вторжение» в частную жизнь звезды.

В новом иске Тимберлейк выступает заявителем. Ответчиками указаны поселок Саг-Харбор, полицейский департамент Саг-Харбора и начальник полиции Роберт Дрейк.

Тимберлейка арестовали 18 июня 2024 года после того, как он якобы проехал знак «стоп» и маневрировал между полосами движения, управляя BMW после вечера, проведенного с друзьями. Хотя певец заявил, что выпил только один мартини, полицейский сообщил, что он не прошел тесты на трезвость.

Согласно полицейскому отчету, у Тимберлейка также наблюдались признаки нарушения равновесия и неспособность выполнять инструкции. На его фотографии после задержания видно покрасневшие и затуманенные глаза.

По словам источника Page Six, полицейский, который остановил автомобиль, сначала даже не знал, что перед ним обладатель премии «Грэмми».

суд США

