  1. Публикации
  2. / Законодательство

Законопроект о цифровой информации из-за дублирования терминов отправили на доработку

09:10, 4 марта 2026
Комитет рекомендует доработать законопроект о технологической цифровой информации.
Фото: shutterstock
Комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрел проект закона № 14277 о внесении изменений в Закон Украины «Об информации» относительно понятия «технологическая цифровая информация» и пришёл к выводу о необходимости его существенной доработки.

Что предлагают измененить

Проект закона предлагает дополнить Закон Украины «Об информации» новой статьёй и официально определить понятие «технологическая цифровая информация». Речь идёт о цифровых данных — настройках систем, параметрах работы процессов, командных сигналах и аварийных сообщениях, — которые используются и обрабатываются в технологических системах объектов критической инфраструктуры.

Кроме этого, предлагается определить, что правовой режим технологической цифровой информации устанавливается законами Украины и международными договорами, ратифицированными Верховной Радой Украины. Такая информация, которая обрабатывается в технологических системах объектов критической инфраструктуры, по режиму доступа относится к информации с ограниченным доступом и подлежит защите в соответствии с законом.

Почему возникла необходимость изменений

Администрацией Госспецсвязи осуществляются меры государственного контроля в сфере защиты информации по выявлению уязвимостей в работе автоматизированных систем управления технологическими процессами и SCADA-систем на объектах критической инфраструктуры государства. В статье 19-1 Закона Украины «Об информации» определено, что «критическая технологическая информация — это данные, которые обрабатываются (принимаются, передаются, хранятся) в системах управления технологическими процессами объектов критической инфраструктуры».

В то же время на многих объектах критической инфраструктуры используются только технологические системы без управления технологическими процессами, в которых обрабатывается исключительно технологическая цифровая информация. Также отмечается, что на сегодня требования к защите «технологической цифровой информации» объектов критической инфраструктуры законодательством не определены.

Замечания к законопроекту

Министерство цифровой трансформации отметило, что действующее законодательство уже регулирует вопросы оборота информации, которая обрабатывается в системах управления технологическими процессами объектов критической инфраструктуры. Поэтому министерство считает нецелесообразным введение нового термина «технологическая цифровая информация».

Аналогичную позицию высказала Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, подчеркнув, что соответствующие вопросы уже урегулированы в законодательстве о кибербезопасности и защите информации.

В ходе обсуждения законопроекта на заседании 2 марта Комитет пришёл к выводу, что предложенные изменения требуют существенной доработки, в частности для устранения дублирования и согласования с уже действующими определениями.

В итоге Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении вернуть законопроект № 14277 на доработку.

Верховная Рада Украины законопроект

