Портативные зарядные станции для детей с инвалидностью: кто имеет право и как получить

Заявление на получение зарядной станции может подать один из родителей, опекун или иной законный представитель ребенка с инвалидностью подгруппы А.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, что постановлением Кабинета Министров Украины № 107 от 28.01.2026 «О внесении изменений в Порядок использования средств государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации» внедрена программа бесплатного обеспечения портативными зарядными станциями семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью подгруппы А.

Закупку портативных зарядных станций осуществляет АО «Фонд декарбонизации Украины», а их выдача будет происходить через отделения АО «Укрпочта».

Кто может получить

Заявление может быть подано одним из родителей, опекуном или иным законным представителем ребенка с инвалидностью подгруппы А.

Законным представителем может быть уполномоченный представитель детского дома семейного типа, приемной семьи, учреждения для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, патронатный воспитатель, лицо, в семью которого временно устроен ребенок, в отношении которого установлен факт отсутствия родительской опеки и который постоянно проживает на территории Украины.

Как подать заявление

Для получения станции необходимо подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины одним из способов:

лично (в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины);

через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (при наличии технической возможности).

Какую информацию необходимо указать в заявлении

Сведения о получателе портативной зарядной станции:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

дата рождения;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия (при наличии) и номер паспорта гражданина Украины (для физических лиц, которые по религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);

серия и номер, дата выдачи паспорта гражданина Украины, наименование уполномоченного субъекта, выдавшего документ, дата окончания срока действия документа;

документ, подтверждающий полномочия законного представителя;

место фактического проживания (индекс, наименование области, название населенного пункта, название улицы, номер дома, корпус (при наличии), номер квартиры (при наличии));

индекс отделения почтовой связи АО «Укрпочта» для получения портативной зарядной станции;

контактный мобильный номер телефона.

Информация о детях, которым на день подачи заявления не исполнилось 18 лет:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

дата рождения;

серия и номер свидетельства о рождении ребенка либо реквизиты документа о регистрации рождения, выданного компетентным органом иностранного государства и легализованного в установленном порядке (для ребенка до 14 лет, а при отсутствии паспорта гражданина Украины — для детей до 16 лет), либо серия (при наличии) и номер паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу, оформленного средствами Единого государственного демографического реестра;

сведения из медицинского заключения о ребенке с инвалидностью, копия медицинского заключения о ребенке с инвалидностью.

Заявление подписывается получателем портативной зарядной станции с одновременным предоставлением согласия на обработку персональных данных и подтверждением факта пребывания ребенка на территории Украины на момент подачи заявления.

Заявление на получение портативной зарядной станции формируется отдельно на каждого ребенка. Форма заявления размещена по ссылке.

Срок подачи заявлений ограничен — до 1 апреля 2026 года.

