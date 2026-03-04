Россияне ударили по транспортной инфраструктуре Николаева: горит вагон поезда, есть раненый

В результате вражеской атаки ранен один сотрудник Укрзализныци.

В среду, 4 марта, россияне атаковали Николаев дронами. В результате атаки поврежден вагон пассажирского поезда Укрзализныци, один человек получил ранения. Об этом сообщила Укрзализныця.

«Обошлось без жертв, ранен осмотрщик поездов», — заявили в компании.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким подтвердил удар.

«В результате атаки «шахедов» поврежден объект транспортной инфраструктуры. Возник пожар. Легкие ранения получил мужчина, его госпитализировали. Все службы работают», — заявил он.

