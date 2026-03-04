Интерактивную карту судов обновят с учетом новых нормативов ВСП – обращение РСУ

Числовые показатели, содержащиеся в интерактивной карте, размещаемой РСУ, на сегодняшний день не в полной мере отражают результаты расчетов в соответствии с новыми нормативами и методиками.

Совет судей Украины обратится в Высший совет правосудия и Государственную судебную администрацию Украины с предложением обнародовать обновленные расчеты кадрового и ресурсного обеспечения судов по новым методикам.

С 1 февраля 2021 года на сайте РСУ ежеквартально размещалась интерактивная карта судов Украины с расчетами нормативов нагрузки на судей и суды с учетом количества дел, которые поступают и рассматриваются судами в течение отчетного года.

Последние данные были опубликованы по итогам работы судов в 2025 году.

В то же время 30 сентября 2025 года ВСП утвердил новые нормативы кадрового, финансового и материально-технического обеспечения судов, а также методики расчета численности судей и прогнозируемого количества дел для судов первой и апелляционной инстанций. Решение принято во исполнение требований законодательства, Государственной антикоррупционной программы на 2023–2025 годы и с учетом евроинтеграционных обязательств Украины.

Нормативы и методики, утвержденные решением Высшего совета правосудия, основаны на методологических подходах, схожих с теми, которые ранее применялись Советом судей Украины и предыдущим составом ВСП, однако они несколько отличаются и предусматривают новые алгоритмы расчета прогнозируемой численности судей, прогнозируемого количества дел, прогнозируемого количества работников аппаратов судов, кадрового и материально-технического обеспечения судов.

В связи с этим числовые показатели, содержащиеся в интерактивной карте, размещаемой РСУ, на сегодняшний день не в полной мере отражают результаты расчетов в соответствии с новыми нормативами и методиками.

Кроме того, 28 января в ВСП состоялось публичное обсуждение нормативов с учетом обращений окружных и апелляционных судов (вопросы кадрового обеспечения, структуры аппарата, количества секретарей судебных заседаний и помощников судей и т.д.).

Совет судей предлагает обнародовать на веб-портале «Судебная власть Украины» и/или на сайте ВСП обобщенную информацию, рассчитанную по новым нормативам с учетом результатов работы судов за 2025 год, в частности относительно:

фактической численности судей в судах,

нормативной численности судей,

прогнозируемого количества судей,

прогнозируемого количества работников аппаратов судов,

количества дел и материалов, поступавших на рассмотрение судей,

нормативного времени, необходимого для их рассмотрения,

прогнозируемого количества дел.

