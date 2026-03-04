  1. В Украине

КСУ открыл производство по конституционности норм закона об альтернативной службе

12:06, 4 марта 2026
Большая палата КСУ рассмотрела ряд конституционных жалоб по нормам уголовного, уголовного процессуального и другого законодательства, часть дел передав в закрытую часть заседания, а также открыв новое конституционное производство.
Большая палата КСУ на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривала дело по конституционной жалобе Пугачёва Анатолия Михайловича относительно конституционности отдельного предписания названия статьи 365 Уголовного кодекса Украины и её части первой, а также части шестой статьи 13 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Об этом сообщили в КСУ.

Суд исследовал материалы дела и перешёл к закрытой части пленарного заседания.

Второй сенат на закрытых частях пленарных заседаний продолжил рассмотрение дел по конституционным жалобам:

Гнездилова Сергея Алексеевича относительно конституционности части восьмой статьи 176 Уголовного процессуального кодекса Украины;

Горобца Артура Валерьевича относительно конституционности части первой статьи 76 Уголовного процессуального кодекса Украины;

Гудиренко Сергея Владимировича относительно конституционности части третьей статьи 307, частей первой, второй статьи 309 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Рассмотрение этих дел Суд продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.Первая коллегия судей Второго сената на заседании постановила Определение об открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Криушенко Виталия Михайловича относительно конституционности статьи 1, отдельного предписания статьи 2, части первой, абзацев первого, второго части второй статьи 4 Закона Украины «Об альтернативной (невоенной) службе».

