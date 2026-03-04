  1. В Україні

КСУ відкрив провадження щодо конституційності норм закону про альтернативну службу

12:06, 4 березня 2026
Велика палата КСУ розглянула низку конституційних скарг щодо норм кримінального, кримінального процесуального та іншого законодавства, частину справ передавши до закритої частини засідання, а також відкривши нове конституційне провадження.
Велика палата КСУ на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядала справу за конституційною скаргою Пугачова Анатолія Михайловича щодо конституційності окремого припису назви статті 365 Кримінального кодексу України та її частини першої, а також частини шостої статті 13 Закону України „Про судоустрій і статус суддів“. Про це повідомили у КСУ. 

Суд дослідив матеріали справи та перейшов до закритої частини пленарного засідання.

Другий сенат на закритих частинах пленарних засідань продовжив розгляд справ за конституційними скаргами:

Гнезділова Сергія Олексійовича щодо конституційності частини восьмої статті 176 Кримінального процесуального кодексу України;

Горобця Артура Валерійовича щодо конституційності частини першої статті 76 Кримінального процесуального кодексу України;

Гудиренка Сергія Володимировича щодо конституційності частини третьої статті 307, частин першої, другої статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

Розгляд цих справ Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Перша колегія суддів Другого сенату на засіданні постановила Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Криушенка Віталія Михайловича щодо конституційності статті 1, окремого припису статті 2, частини першої, абзаців першого, другого частини другої статті 4 Закону України „Про альтернативну (невійськову) службу“.

КСУ

