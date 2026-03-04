КСУ відкрив провадження щодо конституційності норм закону про альтернативну службу

Велика палата КСУ розглянула низку конституційних скарг щодо норм кримінального, кримінального процесуального та іншого законодавства, частину справ передавши до закритої частини засідання, а також відкривши нове конституційне провадження.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Велика палата КСУ на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядала справу за конституційною скаргою Пугачова Анатолія Михайловича щодо конституційності окремого припису назви статті 365 Кримінального кодексу України та її частини першої, а також частини шостої статті 13 Закону України „Про судоустрій і статус суддів“. Про це повідомили у КСУ.

Суд дослідив матеріали справи та перейшов до закритої частини пленарного засідання.

Другий сенат на закритих частинах пленарних засідань продовжив розгляд справ за конституційними скаргами:

Гнезділова Сергія Олексійовича щодо конституційності частини восьмої статті 176 Кримінального процесуального кодексу України;

Горобця Артура Валерійовича щодо конституційності частини першої статті 76 Кримінального процесуального кодексу України;

Гудиренка Сергія Володимировича щодо конституційності частини третьої статті 307, частин першої, другої статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

Розгляд цих справ Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Перша колегія суддів Другого сенату на засіданні постановила Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Криушенка Віталія Михайловича щодо конституційності статті 1, окремого припису статті 2, частини першої, абзаців першого, другого частини другої статті 4 Закону України „Про альтернативну (невійськову) службу“.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.