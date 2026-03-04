КСУ відкрив провадження щодо конституційності норм закону про альтернативну службу
Велика палата КСУ на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядала справу за конституційною скаргою Пугачова Анатолія Михайловича щодо конституційності окремого припису назви статті 365 Кримінального кодексу України та її частини першої, а також частини шостої статті 13 Закону України „Про судоустрій і статус суддів“. Про це повідомили у КСУ.
Суд дослідив матеріали справи та перейшов до закритої частини пленарного засідання.
Другий сенат на закритих частинах пленарних засідань продовжив розгляд справ за конституційними скаргами:
Гнезділова Сергія Олексійовича щодо конституційності частини восьмої статті 176 Кримінального процесуального кодексу України;
Горобця Артура Валерійовича щодо конституційності частини першої статті 76 Кримінального процесуального кодексу України;
Гудиренка Сергія Володимировича щодо конституційності частини третьої статті 307, частин першої, другої статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.
Розгляд цих справ Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.
Перша колегія суддів Другого сенату на засіданні постановила Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Криушенка Віталія Михайловича щодо конституційності статті 1, окремого припису статті 2, частини першої, абзаців першого, другого частини другої статті 4 Закону України „Про альтернативну (невійськову) службу“.
