Доходи держбюджету за два місяці 2026 року перевищили 302 млрд грн: які видатки стали пріоритетними

Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що за перші два місяці 2026 року доходи загального фонду держбюджету перевищили 302 млрд грн, що майже на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У лютому доходи загального фонду держбюджету без урахування грантів зросли до 161,9 млрд грн, тоді як у січні вони становили 140,6 млрд грн. Загалом за перші два місяці 2026 року до загального фонду бюджету від податків, зборів та обов’язкових платежів надійшло 302,5 млрд грн. Це майже на 16% (на 41,7 млрд грн) більше, ніж за той самий період 2025 року.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

За її словами, основними джерелами наповнення державного бюджету за два місяці були:

• імпортний ПДВ (отримано 87,7 млрд грн);

• ПДВ з вироблених в Україні товарів (58,8 млрд грн вже за вирахунком відшкодованого ПДВ);

• ПДФО та військовий збір (61,4 млрд грн);

• імпортний акциз (27,8 млрд грн);

• внутрішній акциз (17,3 млрд грн);

• податок на прибуток (17,2 млрд грн);

• рентна плата (10,1 млрд грн);

• ввізне мито (8,9 млрд грн).

«Треба враховувати, що бізнес продовжував працювати за надзвичайно складної ситуації через обстріли, відсутність електрики та тепла. Своєю стійкістю український бізнес забезпечував проведення оборонних видатків», – наголосила очільниця комітету.

За два місяці 2026 року Україна отримала і спрямувала на проведення видатків 164,3 млрд грн міжнародної допомоги. Це переважно кошти, які надійшли в рамках інструменту ERA Loans.

Від ОВДП на фінансування загального фонду держбюджету за два місяці спрямовано 125,8 млрд грн.

З початку 2026 року кошти загального фонду державного бюджету було використано, зокрема, на:

• оборону – 327,4 млрд грн або 59,9% усіх видатків загального фонду;

• погашення боргу (внутрішнього і зовнішнього) – 108,1 млрд грн;

• соціальний захист і підтримку ветеранів (без публічних інвестиційних проєктів) – 68,5 млрд грн;

• обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) – 49,4 млрд грн;

• базова і додаткова дотації + субвенції місцевим бюджетам (разом) – 36,2 млрд грн;

• програму медичних гарантій – 25,9 млрд грн;

• зарплату вчителів у школах (враховуючи підвищення окладів на 30% і доплати) – 24,5 млрд грн.

«Загалом видатки загального фонду державного бюджету за січень-лютий проведено на майже 546,5 млрд грн. Це на 15,3% менше плану, що, власне, нормально на початку року і пов’язано з підготовкою нормативних та тендерних документів для проведення капітальних видатків і не тільки», – резюмувала Роксолана Підласа.

