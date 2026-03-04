  1. В Україні

Друга жертва теракту у Львові: у лікарні помер нацгвардієць Йосиф Павлинський

13:01, 4 березня 2026
У лікарні помер 31-річний військовослужбовець Національної гвардії Йосиф Павлинський.
У Львові збільшилася кількість жертв теракту, який стався 22 лютого. У лікарні помер 30-річний військовослужбовець Національної гвардії Йосиф Павлинський. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Того вечора він прибув на місце вибуху разом із іншими службами. Допомагав відтісняти людей і створювати безпечний периметр. Саме в цей момент стався другий вибух. Йосиф був родом із села Баківці на Львівщині. У нього залишились дружина та маленька донька. Щирі співчуття родині. Громада Львова сумує разом із вами», – наголосив Садовий.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого у Львові пролунав вибух. У місті стався теракт, унаслідок чого загинула поліцейська, а ще 25 людей отримали поранення.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», поліція спільно із СБУ затримали ймовірну підривницю правоохоронців у Львові.

Згодом затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру (у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України).

Також у поліції показали відео, як підозрювана закладає вибухівку в сміттєві баки.

Згодом у Галицькому районному суді Львова обрали запобіжний захід 33-річній жительці Костополя Рівненської області, яку підозрюють у вчиненні теракту в центрі Львова.

Львів теракт

