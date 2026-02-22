  1. В Україні

Теракт у Львові: правоохоронці затримали ймовірну виконавицю вибухів — Ігор Клименко

10:55, 22 лютого 2026
Внаслідок нічного вибуху загинула 23-річна поліцейська, ще 25 людей дістали поранення, шестеро з них — у тяжкому стані.
В ніч на 22 лютого у Львові пролунав вибух. У місті стався теракт, унаслідок чого загинула поліцейська, а ще 25 людей отримали поранення. Про це повідомив на брифінгу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Суспільне.

За його словами, шестеро поранених перебувають у важкому стані.

Клименко додав, що правоохоронці затримали ймовірну виконавицю вибухів.

Жінку, яка може бути виконавицею теракту, затримали в одному із районних центрі області.

«В одному з міст Львівської області затримана особа, яка , можливо, дотична до вчинення кримінального злочину, а саме, є безпосереднім виконавцем цього злочину», — зазначив керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет.

За його словами, щодо інших учасників, наразі працюють над встановленням їхніх осіб.

За даними поліції, під час нічного теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Дівчина родом з Волині, але разом із батьками переїхала до Херсона.

Вікторія закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ. Спершу служила на Херсонщині, з 2023 року на Львівщині. Восени минулого року вона одружилася - її чоловік також патрульний.

