  1. В Україні

Продаж алкоголю і тютюну онлайн – як повідомити ДПС про вебресурси

21:56, 14 березня 2026
Вебсайти та мобільні додатки, де продають алкоголь і тютюн, мають бути зареєстровані.
Ліцензіати, які здійснюють продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин для них і пристроїв для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння через інтернет, повинні подавати повідомлення про адреси своїх вебсайтів, URL-адреси, доменні імена, IP-адреси та мобільні додатки до Державної податкової служби (ДПС). Про це повідомили в ГУ ДПС в Івано-Франківській області

Згідно з частиною десятою статті 71 Закону України № 3817-ІХ від 18 червня 2024 року та наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2026 року № 34, ДПС веде Реєстр таких адрес, здійснює моніторинг мережі Інтернет для виявлення порушень і контролює дотримання законодавства про онлайн-продаж алкоголю і тютюнових виробів.

Повідомлення подається в електронній формі із накладенням кваліфікованого електронного підпису та, за наявності, електронної печатки. Форма та порядок подання визначені додатком до Порядку № 34 і ст. 42 Податкового кодексу України, із дотриманням законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

податкова ДПС

