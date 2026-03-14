Продажа алкоголя и табака в Интернете — как уведомить Государственную налоговую службу о веб-ресурсах

Веб-сайты и мобильные приложения, на которых продаются алкоголь и табак, должны быть зарегистрированы.

Лицензиаты, осуществляющие продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных и слабоалкогольных напитков, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей для них и устройств для потребления табачных изделий без их сгорания через Интернет, должны подавать уведомления об адресах своих веб-сайтов, URL-адреса, доменные имена, IP-адреса и мобильные приложения в Государственную налоговую службу (ГНС). Об этом сообщили в ГУ ГНС в Ивано-Франковской области

Согласно части десятой статьи 71 Закона Украины № 3817-IX от 18 июня 2024 года и приказу Министерства финансов Украины от 14 января 2026 года № 34, ГНС ведет Реестр таких адресов, осуществляет мониторинг сети Интернет для выявления нарушений и контролирует соблюдение законодательства об онлайн-продаже алкоголя и табачных изделий.

Сообщение подается в электронной форме с проставлением квалифицированной электронной подписи и, при наличии, электронной печати. Форма и порядок подачи определены приложением к Порядку № 34 и ст. 42 Налогового кодекса Украины, с соблюдением законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

