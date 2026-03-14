Мати подала на пеню по аліментах у понад 200 тисяч гривень, суд стягнув з батька 47701 гривень

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області заочним рішенням задовольнив позов матері дитини до батька про стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів.

Обставини справи № 216/5818/25

Сторони перебували у фактичних шлюбних відносинах, у яких народилася донька 2019 року народження.

Судовим наказом Криворізького районного суду Дніпропетровської області № 177/666/23 від 5 квітня 2023 року з відповідача стягнуто аліменти на утримання дитини в розмірі 1/4 частини всіх видів заробітку (доходу), але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи з 3 квітня 2023 року і до досягнення дитиною повноліття.

На підставі судового наказу Центрально-Міським відділом державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) відкрито виконавче провадження.

Станом на 15 травня 2025 року заборгованість відповідача по сплаті аліментів становить 47 701 грн 09 коп.

Позивачка подала до суду на пеню за прострочення сплати аліментів за період з квітня 2023 року по 15 травня 2025 року в розмірі 241 054 грн 90 коп, однак з урахуванням обмеження, що сума пені не може перевищувати розміру заборгованості, зменшила вимогу до 47 701 грн 09 коп.

Відповідач у судове засідання не з’явився, про час, день і місце слухання справи повідомлявся належним чином.

Рішення суду першої інстанції

Суд задовольнив позов у повному обсязі.

Стягнув з відповідача на користь позивачки пеню (неустойку) за прострочення сплати аліментів за період з квітня 2023 року по 15 травня 2025 року в розмірі 47 701 грн 09 коп.

Стягнув з відповідача в дохід держави судовий збір у розмірі 1211 грн 20 коп.

Рішення є заочним.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не буде подано.

Рішення може бути оскаржено позивачем до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене відповідачем в апеляційному порядку.

