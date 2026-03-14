Мать подала иск о взыскании пени по алиментам на сумму свыше 200 тысяч гривен, суд взыскал с отца 47 701 гривну

Истица представила расчет пени за период с апреля 2023 года по май 2025 года, суд удовлетворил требование в пределах задолженности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центрально-Городской районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области заочным решением удовлетворил иск матери ребенка к отцу о взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов.

Обстоятельства дела № 216/5818/25

Стороны находились в фактических брачных отношениях, в которых родилась дочь 2019 года рождения.

Судебным приказом Криворожского районного суда Днепропетровской области № 177/666/23 от 5 апреля 2023 года с ответчика взысканы алименты на содержание ребенка в размере 1/4 части всех видов заработка (дохода), но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, ежемесячно, начиная с 3 апреля 2023 года и до достижения ребенком совершеннолетия.

На основании судебного приказа Центрально-Городским отделом государственной исполнительной службы в городе Кривом Роге Криворожского района Днепропетровской области Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса) открыто исполнительное производство.

По состоянию на 15 мая 2025 года задолженность ответчика по уплате алиментов составляет 47 701 грн 09 коп.

Истица подала в суд иск о взыскании пени за просрочку уплаты алиментов за период с апреля 2023 года по 15 мая 2025 года в размере 241 054 грн 90 коп, однако с учетом ограничения, что сумма пени не может превышать размер задолженности, уменьшила требование до 47 701 грн 09 коп.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени, дне и месте слушания дела был уведомлен надлежащим образом.

Решение суда первой инстанции

Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Взыскал с ответчика в пользу истицы пени (неустойку) за просрочку уплаты алиментов за период с апреля 2023 года по 15 мая 2025 года в размере 47 701 грн 09 коп.

Взыскал с ответчика в доход государства судебный сбор в размере 1211 грн 20 коп.

Решение является заочным.

Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не будет подана.

Решение может быть обжаловано истцом в Днепровский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения.

Заочное решение может быть пересмотрено судом, который его вынес, по письменному заявлению ответчика, поданному в течение тридцати дней со дня его оглашения.

В случае оставления заявления о пересмотре заочного решения без удовлетворения заочное решение может быть обжаловано ответчиком в апелляционном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.