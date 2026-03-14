  1. В Україні

Нічна робота в Україні – що каже закон і кому вона заборонена

19:59, 14 березня 2026
Законодавство передбачає скорочений робочий час, підвищену оплату та обмеження для окремих груп.
Нічна робота в Україні – що каже закон і кому вона заборонена
Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області повідомило про особливості роботи в нічний час та її вплив на різні категорії працівників.

Як зазначається, на підприємствах із цілодобовим режимом роботи виникає потреба залучати працівників до нічних змін. Така робота може бути як постійною, так і періодичною та не залежати від режиму роботи підприємства.

Відповідно до статті 54 Кодексу законів про працю України, тривалість роботи в нічний час скорочується на одну годину. Водночас це правило не поширюється на працівників, для яких уже встановлено скорочений робочий час, зокрема тих, хто працює у шкідливих умовах або належить до окремих категорій працівників, наприклад учителів і лікарів.

У деяких випадках тривалість нічної зміни може прирівнюватися до денної, якщо це необхідно через умови виробництва, зокрема на безперервних виробництвах або під час змінної роботи при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем. Однак під час дії воєнного стану ці норми не застосовуються відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Нічною вважається робота з 22:00 до 06:00. Оплата праці у цей період здійснюється у підвищеному розмірі згідно зі статтею 108 Кодексу законів про працю. Розмір доплати визначається генеральною, галузевою або регіональною угодами та колективним договором і має становити не менше 20% тарифної ставки за кожну годину роботи. Заробітну плату за нічні години нараховують на підставі табелів обліку робочого часу.

Законодавством передбачені обмеження щодо залучення до нічної роботи. Забороняється працювати вночі вагітним жінкам, жінкам, які мають дітей віком до трьох років, а також особам молодшим за 18 років. Особи з інвалідністю можуть працювати у нічний час лише за власною згодою та за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

Крім того, дослідження свідчать, що нічна робота може негативно впливати на людей із хронічними захворюваннями, зокрема серцево-судинними, ендокринними або гастроентерологічними. Підвищений рівень стресу та порушення режиму сну можуть погіршувати їхній стан здоров’я.

Також нічні зміни можуть ускладнювати ситуацію для людей із розладами сну, вагітних жінок, молодих працівників до 18 років, осіб із сімейними обов’язками, які доглядають за дітьми або літніми родичами, а також людей із підвищеною емоційною вразливістю. У таких випадках можливі прояви депресії, тривожності або соціальної ізоляції.

У Пенсійному фонді наголошують, що під час планування нічної роботи роботодавцям слід враховувати стан здоров’я працівників, щоб запобігти нещасним випадкам, знизити ризик професійних захворювань і забезпечити належні умови праці.

Також звертається увага, що наказом Міністерства охорони здоров’я №1393 від 8 вересня 2025 року передбачено обов’язкові медичні огляди для працівників, які працюють у змінному режимі з залученням до нічних змін.

Україна ПФУ трудові відносини

