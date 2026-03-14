Ночная работа в Украине – что говорит закон и кому она запрещена

Законодательство предусматривает сокращенное рабочее время, повышенную оплату и ограничения для отдельных групп.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области сообщило об особенностях работы в ночное время и ее влиянии на различные категории работников.

Как отмечается, на предприятиях с круглосуточным режимом работы возникает необходимость привлекать работников к ночным сменам. Такая работа может быть как постоянной, так и периодической и не зависеть от режима работы предприятия.

В соответствии со статьей 54 Кодекса законов о труде Украины, продолжительность работы в ночное время сокращается на один час. В то же время это правило не распространяется на работников, для которых уже установлено сокращенное рабочее время, в частности тех, кто работает в вредных условиях или относится к отдельным категориям работников, например учителей и врачей.

В некоторых случаях продолжительность ночной смены может приравниваться к дневной, если это необходимо в связи с условиями производства, в частности на непрерывных производствах или при сменной работе при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. Однако во время действия военного положения эти нормы не применяются в соответствии с Законом Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Ночной работой считается работа с 22:00 до 06:00. Оплата труда в этот период осуществляется в повышенном размере в соответствии со статьёй 108 Трудового кодекса. Размер доплаты определяется генеральными, отраслевыми или региональными соглашениями и коллективным договором и должен составлять не менее 20% от тарифной ставки за каждый час работы. Заработную плату за ночные часы начисляют на основании табелей учета рабочего времени.

Законодательством предусмотрены ограничения на привлечение к ночной работе. Запрещается работать ночью беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, а также лицам моложе 18 лет. Лица с инвалидностью могут работать в ночное время только по собственному согласию и при условии, что это не противоречит медицинским рекомендациям.

Кроме того, исследования показывают, что ночная работа может негативно влиять на людей с хроническими заболеваниями, в частности сердечно-сосудистыми, эндокринными или гастроэнтерологическими. Повышенный уровень стресса и нарушение режима сна могут ухудшать их состояние здоровья.

Также ночные смены могут осложнять ситуацию для людей с нарушениями сна, беременных женщин, молодых работников до 18 лет, лиц с семейными обязанностями, ухаживающих за детьми или пожилыми родственниками, а также людей с повышенной эмоциональной уязвимостью. В таких случаях возможны проявления депрессии, тревожности или социальной изоляции.

В Пенсионном фонде отмечают, что при планировании ночной работы работодателям следует учитывать состояние здоровья работников, чтобы предотвратить несчастные случаи, снизить риск профессиональных заболеваний и обеспечить надлежащие условия труда.

Также обращается внимание на то, что приказом Министерства здравоохранения № 1393 от 8 сентября 2025 года предусмотрены обязательные медицинские осмотры для работников, работающих в сменном режиме с привлечением к ночным сменам.

