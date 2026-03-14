Допомога на городі обернулася вироком: жінку судили за крадіжку 2600 саджанців помідорів і перцю

Допомагаючи висаджувати розсаду, жінка викрала тисячі саджанців і пізніше продала їх.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час висадки розсади на подвір'ї жінка таємно забрала тисячі саджанців помідорів і перцю та згодом продала їх.

Петрівський районний суд Кіровоградської області визнав її винною у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, та призначив покарання після затвердження угоди про визнання винуватості.

Обставини справи №941/1753/25

Як встановив суд, 21 травня 2025 року близько 20:00 обвинувачена перебувала на території домоволодіння потерпілого, де допомагала йому висаджувати розсаду овочевих культур.

Скориставшись тим, що на подвір’ї нікого не було, жінка вирішила таємно викрасти рослини. Вона забрала:

700 саджанців томату сорту «Фламінго»;

850 саджанців томату сорту «Геркулес»;

450 саджанців томату сорту «Бабкат»;

600 саджанців перцю сорту «Подарунок Молдови».

Загалом було викрадено 2600 саджанців.

Після цього обвинувачена залишила домоволодіння разом із викраденим майном та пізніше продала розсаду невстановленим слідством особам.

Згідно з висновком судової товарознавчої експертизи, ринкова вартість викрадених рослин становила 17 600 гривень.

Кваліфікація злочину

Дії обвинуваченої кваліфіковано за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану.

Відповідно до статті 12 КК України такий злочин належить до категорії тяжких.

Угода про визнання винуватості

24 листопада 2025 року між прокурором та обвинуваченою за участі захисника було укладено угоду про визнання винуватості.

За умовами угоди:

обвинувачена беззастережно визнала свою вину;

сторони погодили правову кваліфікацію її дій;

було узгоджено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі із застосуванням статті 75 КК України.

Потерпілий письмово погодився на укладення такої угоди.

Суд перевірив, що угода укладена добровільно, обвинувачена розуміє її наслідки, а умови відповідають вимогам кримінального та кримінального процесуального законодавства.

Рішення суду

Суд затвердив угоду про визнання винуватості та визнав жінку винною у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану.

Їй призначено покарання — 5 років позбавлення волі.

Водночас на підставі статті 75 КК України суд звільнив засуджену від відбування покарання з випробуванням на один рік.

На період іспитового строку на неї покладено обов’язки:

повідомляти орган пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

періодично з’являтися для реєстрації в орган пробації.

Вирок може бути оскаржений до Кропивницького апеляційного суду через Петрівський районний суд Кіровоградської області протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.