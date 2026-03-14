Помощь на огороде обернулась приговором: женщину судили за кражу 2600 саженцев помидоров и перца

22:00, 14 марта 2026
Помогая высаживать рассаду, женщина украла тысячи саженцев и позже продала их.
Помощь на огороде обернулась уголовным делом. Во время высадки рассады во дворе женщина тайно забрала тысячи саженцев помидоров и перца и впоследствии продала их.

Петровский районный суд Кировоградской области признал ее виновной в краже, совершенной в условиях военного положения, и назначил наказание после утверждения соглашения о признании вины.

Обстоятельства дела №941/1753/25

Как установил суд, 21 мая 2025 года около 20:00 обвиняемая находилась на территории домовладения потерпевшего, где помогала ему высаживать рассаду овощных культур.

Воспользовавшись тем, что во дворе никого не было, женщина решила тайно похитить растения. Она забрала:

  • 700 саженцев томата сорта «Фламинго»;
  • 850 саженцев томата сорта «Геркулес»;
  • 450 саженцев томата сорта «Бабкат»;
  • 600 саженцев перца сорта «Подарок Молдовы».

Всего было похищено 2600 саженцев.

После этого обвиняемая покинула домовладение вместе с похищенным имуществом и позднее продала рассаду неустановленным следствием лицам.

Согласно заключению судебной товароведческой экспертизы, рыночная стоимость похищенных растений составила 17 600 гривен.

Квалификация преступления

Действия обвиняемой квалифицированы по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины — тайное похищение чужого имущества (кража), совершенное в условиях военного положения.

В соответствии со статьей 12 УК Украины такое преступление относится к категории тяжких.

Соглашение о признании вины

24 ноября 2025 года между прокурором и обвиняемой при участии защитника было заключено соглашение о признании вины.

По условиям соглашения:

  • обвиняемая безоговорочно признала свою вину;
  • стороны согласовали правовую квалификацию ее действий;
  • было согласовано наказание в виде пяти лет лишения свободы с применением статьи 75 УК Украины.

Потерпевший письменно согласился на заключение такого соглашения.

Суд проверил, что соглашение заключено добровольно, обвиняемая понимает его последствия, а условия соответствуют требованиям уголовного и уголовного процессуального законодательства.

Решение суда

Суд утвердил соглашение о признании вины и признал женщину виновной в совершении кражи в условиях военного положения.

Ей назначено наказание — 5 лет лишения свободы.

В то же время на основании статьи 75 УК Украины суд освободил осужденную от отбывания наказания с испытанием сроком на один год.

На период испытательного срока на нее возложены обязанности:

  • сообщать органу пробации об изменении места проживания, работы или учебы;
  • периодически являться для регистрации в орган пробации.

Приговор может быть обжалован в Кропивницкий апелляционный суд через Петровский районный суд Кировоградской области в течение 30 дней с момента его провозглашения.

судебная практика приговор

