Теракт во Львове: правоохранители задержали вероятную исполнительницу взрывов — Игорь Клименко

В ночь на 22 февраля во Львове прогремел взрыв. В городе произошел теракт, в результате которого погибла полицейская, еще 25 человек получили ранения. Об этом сообщил на брифинге министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Суспильне.

По его словам, шестеро раненых находятся в тяжелом состоянии.

Клименко добавил, что правоохранители задержали вероятную исполнительницу взрыва.

Женщину, которая может быть исполнительницей теракта, задержали в одном из районных центров области.

«В одном из городов Львовской области задержано лицо, которое, возможно, причастно к совершению уголовного преступления, а именно является непосредственным исполнителем этого преступления», — отметил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет.

По его словам, в отношении других участников в настоящее время ведется работа по установлению их личностей.

По данным полиции, во время ночного теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Девушка родом из Волыни, однако вместе с родителями переехала в Херсон.

Виктория окончила Львовский государственный университет внутренних дел. Сначала служила в Херсонской области, с 2023 года — во Львовской области. Осенью прошлого года она вышла замуж — ее муж также патрульный.