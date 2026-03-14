В МИД Украины назвали абсурдными угрозы Ирана в адрес Киева

Пресс-секретарь Георгий Тихий заявил, что иранский режим должен понести ответственность за поддержку агрессии России.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на угрозы со стороны представителя иранских властей, назвав их абсурдными.

По его словам, иранский режим годами поддерживает убийства украинцев, предоставляя государству-агрессору дроны и технологии, которые используются в войне против Украины.

«В этом контексте абсурдно, когда представители этого режима угрожают Украине и еще и ссылаются на право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН», — сказал Тихий, отвечая на вопросы журналистов.

Он также сравнил такие заявления с ситуацией, когда серийный убийца оправдывает свои преступления ссылкой на уголовный кодекс.

Спикер МИД подчеркнул, что иранский режим должен понести ответственность за свои действия как против иранского народа, так и против других государств и народов.

Ранее председатель парламентского комитета по национальной безопасности Ирана Эбрахим Азизи заявил, что Украина якобы «втянулась в войну» из-за поддержки Израиля дронами. В посте в социальной сети Х он написал, что, оказывая поддержку Израилю, Украина фактически вступила в войну и в соответствии со статьей 51 Устава ООН якобы превратила свою территорию в «законную цель» для Ирана.

