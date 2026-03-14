У МЗС України назвали абсурдними погрози Ірану на адресу Києва

Речник Георгій Тихий заявив, що іранський режим має понести відповідальність за підтримку агресії Росії.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на погрози з боку представника іранської влади, назвавши їх абсурдними.

За його словами, іранський режим роками підтримує вбивства українців, надаючи державі-агресору дрони та технології, які використовуються у війні проти України.

«У цьому контексті абсурдно, коли якість представники цього режиму погрожують Україні та ще й посилаються на право на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН», — сказав Тихий, відповідаючи на запитання журналістів.

Він також порівняв такі заяви з ситуацією, коли серійний убивця виправдовує свої злочини посиланням на кримінальний кодекс.

Речник МЗС наголосив, що іранський режим має понести відповідальність за свої дії як проти іранського народу, так і проти інших держав і народів.

Раніше голова парламентського комітету з національної безпеки Ірану Ебрагім Азізі заявив, що Україна нібито «втягнулася у війну» через підтримку Ізраїлю дронами. У дописі в соціальній мережі Х він написав, що, надаючи підтримку Ізраїлю, Україна фактично вступила у війну і відповідно до статті 51 Статуту ООН нібито перетворила свою територію на «законну ціль» для Ірану.

