У МЗС України назвали абсурдними погрози Ірану на адресу Києва

20:35, 14 березня 2026
Речник Георгій Тихий заявив, що іранський режим має понести відповідальність за підтримку агресії Росії.
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на погрози з боку представника іранської влади, назвавши їх абсурдними.

За його словами, іранський режим роками підтримує вбивства українців, надаючи державі-агресору дрони та технології, які використовуються у війні проти України.

«У цьому контексті абсурдно, коли якість представники цього режиму погрожують Україні та ще й посилаються на право на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН», — сказав Тихий, відповідаючи на запитання журналістів.

Він також порівняв такі заяви з ситуацією, коли серійний убивця виправдовує свої злочини посиланням на кримінальний кодекс.

Речник МЗС наголосив, що іранський режим має понести відповідальність за свої дії як проти іранського народу, так і проти інших держав і народів.

Раніше голова парламентського комітету з національної безпеки Ірану Ебрагім Азізі заявив, що Україна нібито «втягнулася у війну» через підтримку Ізраїлю дронами. У дописі в соціальній мережі Х він написав, що, надаючи підтримку Ізраїлю, Україна фактично вступила у війну і відповідно до статті 51 Статуту ООН нібито перетворила свою територію на «законну ціль» для Ірану.

