В Житомире задержали мужчину за попытку подкупа следователя с целью закрытия уголовного дела о хулиганстве

19:41, 14 марта 2026
25-летний житель района предлагал полицейскому 40 тысяч гривен за закрытие уголовного дела.
В Житомире правоохранители задержали 25-летнего жителя Житомирского района за попытку подкупа следователя. Об этом сообщила полиция Житомирской области.

По данным правоохранителей, мужчина предлагал полицейскому неправомерную выгоду за закрытие уголовного производства. Фигуранту уже сообщили о подозрении.

Следствие установило, что в феврале мужчина прибыл к следователю на допрос в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту хулиганства. Находясь возле административного здания подразделения полиции, он предложил правоохранителю 40 тысяч гривен, чтобы избежать уголовной ответственности и закрыть производство.

Полицейский отказался от предложения, разъяснил мужчине противоправность его действий и предупредил об уголовной ответственности.

На следующий день во время дачи дополнительных объяснений в служебном кабинете следователя подозреваемый снова предложил «решить вопрос» о закрытии уголовного производства за деньги. Полицейский повторно отказался и предостерег его от противоправных действий.

Через несколько дней мужчина, несмотря на предупреждения, попытался передать следователю 20 тысяч гривен. После этого его задержали в процессуальном порядке.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины — предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 60 560 гривен.

суд Житомир следователь уголовное производство

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЄСПЛ высказался о стеклянных кабинах в судах и раскритиковал формальные решения украинских судов о домашних арестах

По мнению ЕСПЛ, пребывание подсудимых в стеклянной кабине во время суда не является проявлением жестокого или унижающего достоинство обращения.

Как может измениться процедура ареста недвижимости в уголовных делах: детали законопроекта

Законопроект предусматривает срочность ареста, участие владельца в судебном рассмотрении и ограничение повторных ходатайств следствия.

Домашнее насилие и буллинг могут стать причиной отказа в работе в школе и детском саду

При трудоустройстве в школы будут проверять не только судимость, но и админправонарушения, включая домашнее насилие, буллинг и невыполнение обязанностей по воспитанию детей

КАС ВС пояснил, что необходимо учитывать при выплате единовременной денежной помощи полицейскому в связи с инвалидностью

Бывший правоохранитель требовал признать незаконным отказ Нацполиции в выплате помощи после установления ему инвалидности.

Резерв+ показывал нарушение правил военного учета: почему суд в Одессе признал действия ТЦК незаконными

Суд установил, что учетные данные в цифровой системе не соответствовали действительности.

