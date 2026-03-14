В Житомире задержали мужчину за попытку подкупа следователя с целью закрытия уголовного дела о хулиганстве

25-летний житель района предлагал полицейскому 40 тысяч гривен за закрытие уголовного дела.

В Житомире правоохранители задержали 25-летнего жителя Житомирского района за попытку подкупа следователя. Об этом сообщила полиция Житомирской области.

По данным правоохранителей, мужчина предлагал полицейскому неправомерную выгоду за закрытие уголовного производства. Фигуранту уже сообщили о подозрении.

Следствие установило, что в феврале мужчина прибыл к следователю на допрос в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту хулиганства. Находясь возле административного здания подразделения полиции, он предложил правоохранителю 40 тысяч гривен, чтобы избежать уголовной ответственности и закрыть производство.

Полицейский отказался от предложения, разъяснил мужчине противоправность его действий и предупредил об уголовной ответственности.

На следующий день во время дачи дополнительных объяснений в служебном кабинете следователя подозреваемый снова предложил «решить вопрос» о закрытии уголовного производства за деньги. Полицейский повторно отказался и предостерег его от противоправных действий.

Через несколько дней мужчина, несмотря на предупреждения, попытался передать следователю 20 тысяч гривен. После этого его задержали в процессуальном порядке.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины — предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 60 560 гривен.

