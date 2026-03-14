У Житомирі затримали чоловіка за спробу підкупу слідчого, щоб закрити кримінальне провадження щодо хуліганства

25-річний житель району пропонував поліцейському 40 тисяч гривень за закриття кримінального провадження.

У Житомирі правоохоронці затримали 25-річного жителя Житомирського району за спробу підкупу слідчого. Про це повідомила поліція Житомирської області.

За даними правоохоронців, чоловік пропонував поліцейському неправомірну вигоду за закриття кримінального провадження. Фігурантові вже повідомили про підозру.

Слідство встановило, що у лютому чоловік прибув до слідчого на допит у межах досудового розслідування кримінального провадження за фактом хуліганства. Перебуваючи поблизу адміністративної будівлі підрозділу поліції, він запропонував правоохоронцю 40 тисяч гривень, щоб уникнути кримінальної відповідальності та закрити провадження.

Поліцейський відмовився від пропозиції, роз’яснив чоловікові протиправність його дій та попередив про кримінальну відповідальність.

Іншого дня під час надання додаткових пояснень у службовому кабінеті слідчого підозрюваний знову запропонував «вирішити питання» щодо закриття кримінального провадження за гроші. Поліцейський повторно відмовився та застеріг його від протиправних дій.

Через кілька днів чоловік, попри застереження, спробував передати слідчому 20 тисяч гривень. Після цього його затримали у процесуальному порядку.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України — надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 60 560 гривень.

