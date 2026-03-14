Украина может стать страной с наименьшей долей молодежи к 2050 году – ООН
По прогнозам ООН, к 2050 году Украина может стать страной с наименьшей долей молодежи в мире. Если в 2000 году молодежь в возрасте 15–24 лет составляла 14,8% населения (7,349 млн человек), то через 30 лет их количество может снизиться до 2,315 млн, что составит лишь 6,6% населения, говорится в отчете World Population Highlights 2026: Youth.
Бывший профессор Кристианстадского университета (Швеция) Алекс Костюк отмечает, что Украина стремительно возглавляет мировой «антирейтинг» по этому показателю, и молодежь в стране становится дефицитным ресурсом.
Анализ данных показывает, что за полвека количество молодых людей в Украине сократится более чем в три раза. Для сравнения, в 2050 году доля молодежи в соседних странах и странах-лидерах ЕС останется значительно выше:
- Венгрия – 10,2%
- Польша – 11%
- Словакия – 12%
- Франция – 12,7%
- Германия – 15,4%
Костюк подчеркивает, что такие страны сохраняют человеческий капитал значительно лучше, чем Украина, которая из-за демографического кризиса фактически выполняет роль «буфера безопасности».
