Україна може стати країною з найменшою часткою молоді до 2050 року – ООН

21:11, 14 березня 2026
Кількість молодих людей у віці 15-24 роки скоротиться втричі, попереджають експерти.
За прогнозами ООН, до 2050 року Україна може стати країною з найменшою часткою молоді у світі. Якщо у 2000 році молодь віком 15–24 роки складала 14,8% населення (7,349 млн осіб), то через 30 років їх кількість може знизитися до 2,315 млн, що становитиме лише 6,6% населення, йдеться у звіті World Population Highlights 2026: Youth.

Колишній професор Крістіанстадського університету (Швеція) Алекс Костюк наголошує, що Україна стрімко очолює світовий «антирейтинг» за цим показником, і молодь у країні стає дефіцитним ресурсом.

Аналіз даних показує, що за пів століття кількість молодих людей в Україні скоротиться більш ніж утричі. Для порівняння, у 2050 році частка молоді в сусідніх країнах і лідерах ЄС залишиться значно вищою:

  • Угорщина – 10,2%
  • Польща – 11%
  • Словаччина – 12%
  • Франція – 12,7%
  • Німеччина – 15,4%

Костюк підкреслює, що такі країни зберігають людський капітал значно краще, ніж Україна, яка через демографічну кризу фактично виконує роль «безпекового буфера».

