  1. В Украине

Засыплет ли Украину снегом в марте – ответили в Укргидрометцентре

21:29, 14 марта 2026
Укргидрометцентр опроверг сообщения о якобы сильных снегопадах в Украине.
Укргидрометцентр опроверг распространенную в некоторых СМИ информацию о том, что Украину якобы снова «засыплет снегом». В ведомстве заявили, что такие заголовки являются манипулятивными и не соответствуют реальному прогнозу погоды.

Как отметили синоптики, отдельные СМИ продолжают использовать кликбейтные формулировки, преувеличения и искажения информации, что вводит людей в заблуждение. В ведомстве подчеркнули, что подобные публикации особенно неуместны в условиях постоянного информационного стресса, в котором находятся украинцы.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие выходные ожидается незначительное понижение температуры на 2-4 градуса, при этом осадков не прогнозируется.

16 марта днем на востоке страны, а 17-18 марта на юго-востоке и крайнем западе местами возможен небольшой дождь. В ночное время кое-где он может сочетаться с мокрым снегом.

Синоптики подчеркнули, что температура воздуха останется преимущественно плюсовой, поэтому значительных снегопадов или опасного ухудшения погоды не ожидается.

В Укргидрометцентре призвали СМИ ответственно относиться к распространению синоптической информации и не использовать громкие заголовки, которые искажают реальный прогноз. В ведомстве напомнили, что ежедневно информируют об актуальной синоптической ситуации и заблаговременно предупреждают о существенных изменениях погоды.

