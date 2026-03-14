Чи засипле Україну снігом в березні – відповіли в Укргідрометцентрі

Укргідрометцентр спростував повідомлення про нібито сильні снігопади в Україні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Укргідрометцентр спростував поширену в деяких медіа інформацію про те, що Україну нібито знову «засипле снігом». У відомстві заявили, що такі заголовки є маніпулятивними та не відповідають реальному прогнозу погоди.

Як зазначили синоптики, окремі медіа продовжують використовувати клікбейтні формулювання, перебільшення та викривлення інформації, що вводить людей в оману. У відомстві наголосили, що подібні публікації особливо недоречні в умовах постійного інформаційного стресу, в якому перебувають українці.

За даними Укргідрометцентру, найближчими вихідними очікується незначне зниження температури на 2-4 градуси, водночас опадів не прогнозують.

16 березня вдень на сході країни, а 17-18 березня на південному сході та крайньому заході місцями можливий невеликий дощ. У нічний час подекуди він може поєднуватися з мокрим снігом.

Синоптики підкреслили, що температура повітря залишатиметься переважно плюсовою, тому значних снігопадів чи небезпечного погіршення погоди не очікується.

В Укргідрометцентрі закликали медіа відповідально ставитися до поширення синоптичної інформації та не використовувати гучні заголовки, які спотворюють реальний прогноз. У відомстві нагадали, що щодня інформують про актуальну синоптичну ситуацію та завчасно попереджають про суттєві зміни погоди.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.