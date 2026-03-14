  1. В Україні

Чи засипле Україну снігом в березні – відповіли в Укргідрометцентрі

21:29, 14 березня 2026
Укргідрометцентр спростував повідомлення про нібито сильні снігопади в Україні.
Укргідрометцентр спростував поширену в деяких медіа інформацію про те, що Україну нібито знову «засипле снігом». У відомстві заявили, що такі заголовки є маніпулятивними та не відповідають реальному прогнозу погоди.

Як зазначили синоптики, окремі медіа продовжують використовувати клікбейтні формулювання, перебільшення та викривлення інформації, що вводить людей в оману. У відомстві наголосили, що подібні публікації особливо недоречні в умовах постійного інформаційного стресу, в якому перебувають українці.

За даними Укргідрометцентру, найближчими вихідними очікується незначне зниження температури на 2-4 градуси, водночас опадів не прогнозують.

16 березня вдень на сході країни, а 17-18 березня на південному сході та крайньому заході місцями можливий невеликий дощ. У нічний час подекуди він може поєднуватися з мокрим снігом.

Синоптики підкреслили, що температура повітря залишатиметься переважно плюсовою, тому значних снігопадів чи небезпечного погіршення погоди не очікується.

В Укргідрометцентрі закликали медіа відповідально ставитися до поширення синоптичної інформації та не використовувати гучні заголовки, які спотворюють реальний прогноз. У відомстві нагадали, що щодня інформують про актуальну синоптичну ситуацію та завчасно попереджають про суттєві зміни погоди.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

ЄСПЛ висловився щодо скляних кабін в судах та розкритикував формальні рішення українських судів щодо домашнього арешту

На думку ЄСПЛ перебування підсудних у скляній кабіні під час суду не є проявом жорстокого або принизливого поводження.

Як може змінитися процедура арешту нерухомості у кримінальних справах: деталі законопроєкту

Законопроєкт передбачає строковість арешту, участь власника у судовому розгляді та обмеження повторних клопотань слідства.

Домашнє насильство та булінг можуть стати причиною відмови у роботі в школі та садочку

Під час працевлаштування у школи перевірятимуть не лише судимість, а й адмінправопорушення, зокрема домашнє насильство, булінг та невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

КАС ВС пояснив, що потрібно враховувати при виплаті одноразової грошової допомоги поліцейському через інвалідність

Колишній правоохоронець вимагав визнати незаконною відмову Нацполіції у виплаті допомоги після встановлення йому інвалідності.

Резерв+ показував порушення правил військового обліку: чому суд в Одесі визнав дії ТЦК незаконними

Суд встановив, що облікові дані у цифровій системі не відповідали дійсності.

