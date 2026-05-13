У Житомирі покарали водіїв мотоциклів, які небезпечно маневрували між смугами руху — відео

У поліції підкреслили, що порушення ПДР — не контент для соцмереж.

У Житомирі патрульні притягнули до відповідальності водіїв двоколісного транспорту. Про це повідомила патрульна поліція України.

«Нещодавно під час моніторингу соціальних мереж ми виявили відео, на якому водії двоколісного транспорту порушували правила дорожнього руху: небезпечно маневрували між смугами руху, а один із керманичів — без мотошолома.

Нам вдалося встановити маршрут руху мотоциклістів та зафіксувати низку порушень ПДР», - заявили у поліції

Також там додали, що всіх учасників події встановили та притягнули до відповідальності — винесено постанову за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами) КУпАП, а також дві постанови за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

«Подібні «ролики для соцмереж» можуть мати серйозні наслідки. Небезпечне маневрування та ігнорування правил — це ризик не лише для водіїв, а й для всіх учасників дорожнього руху», - заявили у поліції.

