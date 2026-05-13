В Житомире наказали водителей мотоциклов, которые опасно маневрировали между полосами движения — видео

В полиции подчеркнули, что нарушение ПДД — не контент для соцсетей.

В Житомире патрульные привлекли к ответственности водителей двухколесного транспорта. Об этом сообщила патрульная полиция Украины.

«Недавно во время мониторинга социальных сетей мы обнаружили видео, на котором водители двухколесного транспорта нарушали правила дорожного движения: опасно маневрировали между полосами движения, а один из водителей — без мотошлема.

Нам удалось установить маршрут движения мотоциклистов и зафиксировать ряд нарушений ПДД», — заявили в полиции.

Также там добавили, что всех участников происшествия установили и привлекли к ответственности — вынесено постановление по ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами) КУоАП, а также два постановления по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КУоАП.

«Подобные “ролики для соцсетей” могут иметь серьезные последствия. Опасное маневрирование и игнорирование правил — это риск не только для водителей, но и для всех участников дорожного движения», — заявили в полиции.

