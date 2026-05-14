Чи можуть бабуся або дідусь оформити закордонний паспорт онуку за довіреністю

Навіть нотаріальна довіреність не дає родичам права оформлювати паспорт дитині.

В Україні бабуся, дідусь чи інший родич не можуть оформити закордонний паспорт дитині за довіреністю від батьків. Навіть нотаріально посвідчений документ не надає такого права. Подати заяву на виготовлення паспорта для неповнолітнього можуть лише батьки або офіційні законні представники дитини.

Зокрема, оформлення закордонного паспорта для дитини можливе лише за участю:

матері або батька;

офіційного опікуна чи піклувальника.

При цьому присутність бабусі, дідуся чи інших родичів без статусу законного представника не є підставою для прийняття документів.

У паспортному сервісі підкреслюють, що довіреність, навіть посвідчена нотаріусом, у таких випадках не діє. Це пов’язано з вимогами законодавства щодо захисту прав та інтересів дітей, а також із необхідністю підтвердження законного представництва.

Водночас винятки можливі у випадках, коли є:

рішення суду;

документи про встановлення опіки чи піклування;

інші документи, які офіційно підтверджують право представляти інтереси дитини.

Батькам необхідно враховувати ці правила заздалегідь, особливо перед поїздками за кордон або під час підготовки документів для дітей у період літніх канікул.

