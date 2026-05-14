Могут ли бабушка или дедушка оформить заграничный паспорт внуку по доверенности

Даже нотариальная доверенность не дает родственникам права оформлять паспорт ребенку.

В Украине бабушка, дедушка или другой родственник не могут оформить заграничный паспорт ребенку по доверенности от родителей. Даже нотариально удостоверенный документ не предоставляет такого права. Подать заявление на изготовление паспорта для несовершеннолетнего могут только родители или официальные законные представители ребенка.

В частности, оформление заграничного паспорта для ребенка возможно только при участии:

матери или отца;

официального опекуна или попечителя.

При этом присутствие бабушки, дедушки или других родственников без статуса законного представителя не является основанием для принятия документов.

В паспортном сервисе подчеркивают, что доверенность, даже удостоверенная нотариусом, в таких случаях не действует. Это связано с требованиями законодательства по защите прав и интересов детей, а также с необходимостью подтверждения законного представительства.

В то же время исключения возможны в случаях, когда есть:

решение суда;

документы об установлении опеки или попечительства;

другие документы, которые официально подтверждают право представлять интересы ребенка.

Родителям необходимо учитывать эти правила заранее, особенно перед поездками за границу или во время подготовки документов для детей в период летних каникул.

