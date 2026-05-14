  1. В Украине

Могут ли бабушка или дедушка оформить заграничный паспорт внуку по доверенности

07:18, 14 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Даже нотариальная доверенность не дает родственникам права оформлять паспорт ребенку.
Могут ли бабушка или дедушка оформить заграничный паспорт внуку по доверенности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине бабушка, дедушка или другой родственник не могут оформить заграничный паспорт ребенку по доверенности от родителей. Даже нотариально удостоверенный документ не предоставляет такого права. Подать заявление на изготовление паспорта для несовершеннолетнего могут только родители или официальные законные представители ребенка.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В частности, оформление заграничного паспорта для ребенка возможно только при участии:

  • матери или отца;
  • официального опекуна или попечителя.

При этом присутствие бабушки, дедушки или других родственников без статуса законного представителя не является основанием для принятия документов.

В паспортном сервисе подчеркивают, что доверенность, даже удостоверенная нотариусом, в таких случаях не действует. Это связано с требованиями законодательства по защите прав и интересов детей, а также с необходимостью подтверждения законного представительства.

В то же время исключения возможны в случаях, когда есть:

  • решение суда;
  • документы об установлении опеки или попечительства;
  • другие документы, которые официально подтверждают право представлять интересы ребенка.

Родителям необходимо учитывать эти правила заранее, особенно перед поездками за границу или во время подготовки документов для детей в период летних каникул.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети загранпаспорт

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Комитет Верховной Рады нашел коррупционные риски в законопроекте относительно конкурсного отбора судей КСУ

Изменение статуса Консультативной группы экспертов, доступ к материалам кандидатов и дискреционные полномочия комитета — ключевые положения, вызвавшие дискуссию в парламенте

ОП КУС ВС должна сформировать единый подход к применению статьи 48 УК Украины по делам об уклонении от мобилизации

Верховный Суд передал дело на рассмотрение объединённой палаты из-за различной практики относительно применения статьи 48 УК в делах об уклонении от мобилизации.

Налоговые льготы для нерезидентов: Верховный Суд разграничил КБС и бенефициарного собственника дохода в международных соглашениях

Верховный Суд разъяснил, кто на самом деле является бенефициарным собственником дохода для целей применения международных налоговых конвенций.

Заочная отмена инвалидности по запросу ГБР и СБУ: что решают суды после ликвидации МСЭК

Суды начали формировать практику, согласно которой органы могут пересматривать установленную инвалидность без личного осмотра человека, если для этого есть надлежащие процессуальные основания и достаточные медицинские материалы.

ВАКС продолжил рассмотрение дела судьи Татьяны Ивлевой несмотря на неявку потерпевшего — эксперты указывают на риски для состязательности

Мониторинг по делу судьи Печерского суда указал на риски для принципа состязательности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]