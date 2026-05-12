Лідер Білорусі Лукашенко оголосив підготовку до війни та точкову мобілізацію
17:32, 12 травня 2026
За словами Лукашенка, у країні планують відмобілізовувати окремі військові частини.
Лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про продовження підготовки до можливого військового конфлікту та оголосив про намір проводити точкову мобілізацію окремих військових частин.
««Далі, як я обіцяв, точково ми будемо відмобілізовуватися частини військової сили для того, щоб готувати їх до війни. Дай Бог, щоб її вдалося уникнути. Ми же до війни готуємося всі», – сказав Лукашенко.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.