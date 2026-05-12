Лідер Білорусі Лукашенко оголосив підготовку до війни та точкову мобілізацію

За словами Лукашенка, у країні планують відмобілізовувати окремі військові частини.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про продовження підготовки до можливого військового конфлікту та оголосив про намір проводити точкову мобілізацію окремих військових частин.

««Далі, як я обіцяв, точково ми будемо відмобілізовуватися частини військової сили для того, щоб готувати їх до війни. Дай Бог, щоб її вдалося уникнути. Ми же до війни готуємося всі», – сказав Лукашенко.

