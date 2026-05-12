Лидер Беларуси Лукашенко объявил о подготовке к войне и точечной мобилизации

По словам Лукашенко, в стране планируется провести мобилизацию отдельных воинских частей.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил о продолжении подготовки к возможному военному конфликту и объявил о намерении провести точечную мобилизацию отдельных воинских частей.

«Далее, как я обещал, точечно мы будем мобилизовывать части вооруженных сил для того, чтобы готовить их к войне. Дай Бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же все готовимся к войне», – сказал Лукашенко.

