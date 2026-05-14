  1. В Україні

Росія обстріляла столицю і п’ять областей України – зруйновані будинки, об’єкти портової галузі та Укрзалізниці

08:48, 14 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Росія вдарила по Києву та області, Одещині, Харківщині, Полтавщині та Запорізькій області.
Росія обстріляла столицю і п’ять областей України – зруйновані будинки, об’єкти портової галузі та Укрзалізниці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 14 травня Росія здійснила масовану атаку на мирні міста України. Під ударом опинилися столиця та низка регіонів, зокрема Київська, Харківська, Одеська, Полтавська та Запорізька області. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У Києві внаслідок атаки загинула одна людина, ще понад 30 отримали поранення. У різних районах міста зафіксовані пожежі та руйнування. Пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Зокрема, у Дарницькому районі столиці триває ліквідація наслідків атаки. Там зруйнований багатоповерховий житловий будинок, під завалами можуть перебувати люди.

Також російські війська завдали ударів по критичній інфраструктурі, портах Одещини та об’єктах Укрзалізниця.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, під удари потрапили об’єкти портової інфраструктури. У результаті двох хвиль атак пошкоджені обладнання, майно та вантажний транспорт. Також через обстріл виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

На місцях влучань із перших хвилин працюють рятувальники, медики та профільні оперативні служби. Вони ліквідовують наслідки атак і надають допомогу постраждалим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Київ Одеса Харків Полтава Запоріжжя Київська область

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Втрата паспорта на ТОТ: чому відновлення документа може закінчитися судом

Процедура відновлення паспорта, втраченого на ТОТ, сьогодні може включати не лише звернення до ДМС, а й проходження ідентифікації, додаткових перевірок та навіть суду.

Жертва шахрайства може стати підозрюваним через фальшиві купюри в гаманці: як бачить ситуацію Верховний Суд

Виявлення фальшивої купюри може призвести не лише до втрати грошей, а й до кримінальної відповідальності.

ДТП зростають, а контролю немає: чому відсутність техогляду електросамокатів перетворює українські вулиці на зону ризику

Як збільшення кількості аварій підштовхує до запровадження техогляду і сертифікації елекросамокатів.

Комітет Верховної Ради знайшов корупційні ризики у законопроєкті щодо конкурсного відбору суддів КСУ

Зміна статусу Дорадчої групи експертів, доступ до матеріалів кандидатів і дискреційні повноваження комітету — ключові положення, які викликали дискусію у парламенті.

ОП ККС ВС має сформувати єдиний підхід щодо застосування статті 48 КК України у справах про ухилення від мобілізації

Верховний Суд передав справу на розгляд об’єднаної палати через різну практику щодо застосування статті 48 КК у справах про ухилення від мобілізації.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]