Росія обстріляла столицю і п’ять областей України – зруйновані будинки, об’єкти портової галузі та Укрзалізниці

Росія вдарила по Києву та області, Одещині, Харківщині, Полтавщині та Запорізькій області.

У ніч на 14 травня Росія здійснила масовану атаку на мирні міста України. Під ударом опинилися столиця та низка регіонів, зокрема Київська, Харківська, Одеська, Полтавська та Запорізька області. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

У Києві внаслідок атаки загинула одна людина, ще понад 30 отримали поранення. У різних районах міста зафіксовані пожежі та руйнування. Пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Зокрема, у Дарницькому районі столиці триває ліквідація наслідків атаки. Там зруйнований багатоповерховий житловий будинок, під завалами можуть перебувати люди.

Також російські війська завдали ударів по критичній інфраструктурі, портах Одещини та об’єктах Укрзалізниця.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, під удари потрапили об’єкти портової інфраструктури. У результаті двох хвиль атак пошкоджені обладнання, майно та вантажний транспорт. Також через обстріл виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

На місцях влучань із перших хвилин працюють рятувальники, медики та профільні оперативні служби. Вони ліквідовують наслідки атак і надають допомогу постраждалим.

