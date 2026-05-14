Россия обстреляла столицу и пять областей Украины — разрушены дома, объекты портовой отрасли и «Укрзализныци»

Россия нанесла удары по Киеву и Киевской области, Одесской, Харьковской, Полтавской и Запорожской областям.

В ночь на 14 мая Россия осуществила массированную атаку на мирные города Украины. Под ударом оказались столица и ряд регионов, в частности Киевская, Харьковская, Одесская, Полтавская и Запорожская области. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

В Киеве в результате атаки погиб один человек, еще более 30 получили ранения. В разных районах города зафиксированы пожары и разрушения. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

В частности, в Дарницком районе столицы продолжается ликвидация последствий атаки. Там разрушен многоэтажный жилой дом, под завалами могут находиться люди.

Также российские войска нанесли удары по критической инфраструктуре, портам Одесской области и объектам «Укрзализныци».

Как сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, под удары попали объекты портовой инфраструктуры. В результате двух волн атак повреждены оборудование, имущество и грузовой транспорт. Также из-за обстрела возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

На местах попаданий с первых минут работают спасатели, медики и профильные оперативные службы. Они ликвидируют последствия атак и оказывают помощь пострадавшим.

