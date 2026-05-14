  1. В Україні

Військовим, які виховують дітей з інвалідністю, можуть дозволити звільнятися зі служби

08:55, 14 травня 2026
Депутати пропонують прибрати умову, яка обмежує звільнення військовослужбовців у разі наявності інших осіб, які зобов’язані виховувати дитину.
Законопроєкт № 15057, який передбачає право на звільнення з військової служби для військовослужбовців, що виховують дітей з інвалідністю віком до 18 років, можуть винести на розгляд парламентського комітету вже наступного тижня.

Про це повідомили депутати після розмови з головою Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

«Домовилися винести законопроєкт на розгляд комітету вже наступного тижня», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровали законопроєкт, який пропонує змінити правила звільнення військовослужбовців під час воєнного стану у випадку виховання дитини з інвалідністю.

Документом передбачено внесення змін до статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» з метою уточнення підстави звільнення військовослужбовців з військової служби під час дії воєнного стану у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років.

Основним положенням проєкту є виключення умови, за якою звільнення зі служби можливе лише за відсутності інших осіб, які зобов’язані виховувати дитину.

Чому виникла потреба у внесенні змін

Наразі чинна редакція фактично обмежує право на звільнення, оскільки передбачає його лише у випадках, коли інший з батьків відсутній. У результаті військовослужбовці, які мають дітей з інвалідністю, часто не можуть звільнитися зі служби для здійснення належного догляду.

Автори законопроєкту також звертають увагу на правову невідповідність між різними законами.

Зокрема, пункт 5 частини першої статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» надає відстрочку від призову жінкам і чоловікам, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, без вимоги щодо відсутності іншого з батьків.

Це створює неоднаковий правовий підхід до осіб, які перебувають у подібних життєвих обставинах, та ставить військовослужбовців, які вже виконують конституційний обов’язок із захисту Батьківщини, у гірше становище порівняно з тими, хто не проходив військову службу.

Яку проблему має вирішити законопроєкт

За словами авторів законопроєкту, чинне регулювання фактично перекладає догляд за дитиною з інвалідністю на матір, що суперечить принципу рівності прав і обов’язків батьків.

Запропоновані зміни мають:

  • усунути дискримінаційну умову щодо наявності іншого з батьків;
  • забезпечити однаковий правовий підхід до осіб, які виховують дітей з інвалідністю;
  • узгодити норми законодавства у сфері мобілізації та проходження військової служби;
  • посилити соціальний захист сімей військовослужбовців.

